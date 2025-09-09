- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 10 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 10 de septiembre. Hay fútbol en Colombia, Uruguay, Brasil y Ecuador.
Se terminó las Eliminatorias Conmebol 2026 y las diversas Ligas de Sudamérica continúan con su respectiva programación de los torneos domésticos. Para ello, acá te contamos qué equipos juegan junto al horario y canales de transmisión de los partidos en vivo a disputarse el miércoles 10 de septiembre.
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Millonarios vs Deportivo Pasto
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Peñarol vs Liverpool
|GolTV, Disney+, VTV+
Partidos de hoy en Primera División Costa Rica
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Puntarenas vs Deportivo Saprissa
|Tigo Sports
|21:00
|Cartaginés vs Herediano
|FUTV
Partidos de hoy en Copa de Brasil
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Fluminense vs Bahia
|SporTV, Premiere, Zapping
|19:30
|Corinthians vs Athletico-PR
|SporTV, Globo, Premiere
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Aucas vs Deportivo Cuenca
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
