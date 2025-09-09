Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 10 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Se terminó las Eliminatorias Conmebol 2026 y las diversas Ligas de Sudamérica continúan con su respectiva programación de los torneos domésticos. Para ello, acá te contamos qué equipos juegan junto al horario y canales de transmisión de los partidos en vivo a disputarse el miércoles 10 de septiembre.

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Millonarios vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Peñarol vs Liverpool GolTV, Disney+, VTV+

Partidos de hoy en Primera División Costa Rica

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Puntarenas vs Deportivo Saprissa Tigo Sports 21:00 Cartaginés vs Herediano FUTV

Partidos de hoy en Copa de Brasil

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Fluminense vs Bahia SporTV, Premiere, Zapping 19:30 Corinthians vs Athletico-PR SporTV, Globo, Premiere

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 19:00 Aucas vs Deportivo Cuenca

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.