Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 10 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 10 de septiembre. Hay fútbol en Colombia, Uruguay, Brasil y Ecuador.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 10 de septiembre
Programación de partidos en vivo para este miércoles 10 de septiembre | FOTO: LIBERO
Se terminó las Eliminatorias Conmebol 2026 y las diversas Ligas de Sudamérica continúan con su respectiva programación de los torneos domésticos. Para ello, acá te contamos qué equipos juegan junto al horario y canales de transmisión de los partidos en vivo a disputarse el miércoles 10 de septiembre.

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Millonarios vs Deportivo PastoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Peñarol vs LiverpoolGolTV, Disney+, VTV+

Partidos de hoy en Primera División Costa Rica

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Puntarenas vs Deportivo SaprissaTigo Sports
21:00Cartaginés vs HeredianoFUTV

Partidos de hoy en Copa de Brasil

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Fluminense vs BahiaSporTV, Premiere, Zapping
19:30Corinthians vs Athletico-PRSporTV, Globo, Premiere

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Aucas vs Deportivo Cuenca

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

