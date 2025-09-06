Oliver Sonne y su inesperado comentario tras no jugar en el Perú vs Uruguay: "Estoy muy..."

Uno de los jugadores que ha generado polémica en redes sociales es Oliver Sonne, dado que miles de cibernautas pidieron su presencia en el partido de Perú vs Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol 2026. El lateral danés-peruano venía en gran momento en la Premier League de Inglaterra, pero Óscar Ibáñez decidió no darle minutos.

Oliver Sonne y su publicación luego de no jugar con Perú

Luego de días de la eliminación de la Bicolor para la Copa del Mundo 2026, Oliver Sonne activó sus redes sociales para compartir una publicación en su cuenta oficial de Instagram. El futbolista de Burnley mostró una postal junto a su pareja, así como con los seres cercanos con quien compartió en sus vacaciones.

Y es la novia de Sonne, Isabella Taulund, decidió publicar algunas fotografías de unas vacaciones que tuvieron desde algunas semanas, por lo que el futbolista de la Bicolor también se animó a dar un mensaje por mostrarse contento de esos momentos: "Estoy muy feliz por ti", fueron las palabras del lateral danés-peruano.

Oliver Sonne responde y comparte publicación de su pareja.

Queda claro que Oliver Sonne pone por delante otros aspectos en su vida personal tras no ser considerado en la selección peruana. Pese a ello, el futbolista de Burnley sigue entrenando arduamente en la Videna con el fin de sumar minutos en el último cotejo de Eliminatorias ante la escuadra de Paraguay.

Oliver Sonne y sus números con la selección peruana

En lo que va de su estadía con la selección peruana, Oliver Sonne ha afrontado un total de 12 partidos con la Bicolor entre Eliminatorias, Copa América y amistosos de fecha FIFA. El futbolista ha afrontado 5 partidos como titular en la Bicolor, por lo que ahora espera tener chances ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.