La reacción de Oliver Sonne cuando hincha se le acerco vistiendo los colores de histórico club

Oliver Sonne fue abordado por un hincha vistiendo los colores de histórico club, y el lateral de la selección peruana tuvo una firme reacción.

Francisco Esteves
Oliver Sonne y su reacción con un hincha peruano.
Oliver Sonne y su reacción con un hincha peruano. | Foto: La Bicolor - X.
La selección peruana quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder con Uruguay 3-0 en Montevideo por las Eliminatorias 2026. Sin embargo, a la Bicolor todavía le queda el partido con Paraguay en Lima para intentar lavarse la cara y previo a ello Óscar Ibáñez le dio el día libre a sus dirigidos. En esa línea, Oliver Sonne vivió un momento particular cuando un hincha se le acercó con la camiseta de histórico club.

El lateral del Burnley es uno de los futbolistas con mejor actualidad de toda la Blanquirroja, por lo que hay mucha polémica entre los aficionados debido a que no fue titular ante la Celeste y en su lugar jugó Luis Advíncula, quien la pasa mal en Boca Juniors. No obstante, lejos del campo, el peruano-danés fue sorprendido gratamente por sus seguidores en territorio incaico.

Como verás a continuación, Oliver Sonne firmó autógrafos a varios hinchas y se tomó foto con ellos, incluso uno acudió con una casaca del París Saint-Germain, histórico club francés que recientemente salió campeón de la Champions League. Lo cierto es que el lateral de la selección peruana se mostró sumamente contento con las personas que fueron a verlo.

Él no fue el único futbolista que tuvo ese enorme gesto con los aficionados, ya que Erick Noriega y Miguel Trauco hicieron lo mismo con otros seguidores. Si bien la Bicolor quedó fuera de las Eliminatorias Conmebol 2026, deben mejorar pronto el ánimo y prepararse para lo que se viene en los próximos años junto a un nuevo comando técnico aún sin confirmar.

¿Cuándo juega la selección peruana?

El partido de la selección peruana ante Paraguay, que será su despedida de las Eliminatorias, se llevará a cabo este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional y desde las 18.30 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de Latina, América TV y Movistar Deportes.

No olvides revisar tu agenda deportiva

