Perú quedó eliminado del Mundial, pero Piero Quispe celebró a lo grande y con reconciliación incluida
Piero Quispe, tras no ser convocado para la selección por las últimas fechas de las Eliminatorias, llegó al Perú con Cielo Berrios y celebraron con sus familias.
Tras perder 3-0 ante Uruguay, la selección peruana quedó fuera del Mundial 2026, por lo que los hinchas se lamentan los pésimos resultados y la campaña que tuvo la 'Bicolor' en estas Eliminatorias. En este contexto, no todos los jugadores parecen estar pasándola mal, puesto que Piero Quispe se vio feliz en una reunión junto a su familia y la madre de su hija, Cielo Berrios.
PUEDES VER: Christian Cueva se coloca chip para aumentar la libido: "No está cumpliendo las expectativas de Franco"
Mediante las redes sociales de la joven, se dio a conocer que el volante peruano arribó Lima para festejar los 10 meses de su pequeña hija y lo que más llamó la atención, fue la cercanía que se mostró con Cielo, pese a que en meses atrás se evidenció que tuvo un encuentro con Olenka Mejía en el hotel del aeropuerto Jorge Chávez.
Cabe mencionar que Piero Quispe no fue convocado por el DT Óscar Ibáñez para la última fecha doble de la selección peruana en las Eliminatorias 2026, por lo que aprovechó en celebrar con su familia y con los padres de Cielo Berrios, tal y como se aprecia en un video compartido en Instagram.
En las imágenes, se aprecia que Quispe y Cielo cantan a toda voz el tema "Dame Amor" de 'Los Ecos', mientras que sus respectivos padres bailan en el festejo que se realizó por la llegada de la hija de la pareja a Perú, además, esta reunión también habría sido una despedida para el jugador que iniciaría una nueva etapa futbolística.Cielo Berrios llegó a Perú y celebró con la familia de Piero Quispe. | Imagen: Instagram
Como se sabe, Piero Quispe ha sido fichado por el Sydney FC, luego de ser cedido desde Pumas UNAM para disputar la temporada 2025–26 en la A-League Men, la máxima categoría del fútbol australiano. Esta cesión tiene una duración de nueve meses, finalizando el 31 de mayo de 2026, después de lo cual regresará a su club de origen.
