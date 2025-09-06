¿Erick Noriega jugará ante Paraguay? Desde Brasil dieron importante anuncio: "El dolor..."

La derrota por goleada ante Uruguay no solo dejó a la selección peruana fuera del Mundial 2026, sino que, también dejó sumamente preocupados a los hinchas por el estado de salud de Erick Noriega. El 'Samurai' tuvo que ser sustituido en los últimos minutos por una lesión y encendió las alarmas en La Videna de cara al último partido ante Paraguay.

El polifuncional futbolista logró sumar su primera titularidad con la camiseta de la 'Bicolor' y, aunque no logró evitar la aparatosa derrota, dejó buenas sensaciones de cara al futuro. Sin embargo, tuvo que ser sustituido por Jesús Pretell por lesión y, tras el partido, fue sometido a exámenes médicos.

¿Erick Noriega jugará ante Paraguay?

El medio brasileño 'Globo' reveló que el estado de salud de Erick Noriega ha sido de gran preocupación en su club Gremio, por lo que rápidamente se pusieron en contacto con la selección peruana para conocer el estado del jugador. En ese sentido, revelaron que afortunadamente todo quedó en un susto.

"Según se supo este viernes, a Gremio se le informó que no se detectó ninguna lesión y que el dolor se consideró normal debido al esfuerzo físico. Noriega, según se informa, sintió calambres poco antes de abandonar el campo", mencionaron en su nota web.

Prensa de Brasil reveló que la lesión de Erick Noriega no fue de gravedad.

Posteriormente, indicaron que Noriega podrá jugar sin problemas ante Paraguay. "El atleta, por ahora, no preocupa y se espera que permanezca con la delegación peruana. Fue titular en la derrota por 3-0 en el Estadio Centenario y estará en la convocatoria para el partido contra Paraguay", añadieron.

Erick Noriega entrenó con la selección peruana

La información también fue confirmada por el periodista deportivo Gerson Cuba, quien aseguró que el 'Samurai' se encuentra en óptimas condiciones y fue parte de los entrenamientos del sábado sin mayor problema. "Erick Noriega no presenta ninguna molestia y entrenó con normalidad con la selección peruana", mencionó en su cuenta de 'X'.

De esta manera, quedará en manos del técnico Óscar Ibáñez decidir si alinea a Erick Noriega como titular ante Paraguay o si deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.