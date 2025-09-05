Johan Fano dio fuerte mensaje sobre Luis Ramos tras eliminación de Perú: "Si no te llega…"

Perú y Uruguay se enfrentaron por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026, dejando a la Bicolor sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo para tristeza de todos los hinchas. En ese contexto, el exfutbolista Johan Fano se pronunció y analizó el presente el presente del combinado patrio.

El popular ‘Gavilán’ no fue ajeno a la complicada situación por la que atraviesa la Blanquirroja y dejó un rotundo mensaje. Asimismo, se refirió al ataque que tuvo el equipo de Óscar Ibáñez ante la ‘Celeste’, la cual tuvo a Luis Ramos como delantero titular en el estadio Centenario de Montevideo.

¿Qué dijo Johan Fano sobre Luis Ramos?

“Ayer tocó 5 pelotas como mucho y cómo podemos exigirle a un delantero cuando no le llega un balón limpio y tiene que pelear contra 2 defensores. Ramos tuvo el ímpetu de luchar y marcar, y a eso se le tiene que sumar la capacidad de generar alguna oportunidad, pero si no te llega el balón, no se puede criticar, ya que todo el equipo está inmerso”, dijo en una entrevista con Radio Ovación.