Rebagliati revela inédita charla interna de la FPF sobre fichar a Gareca: "No es la gran maravilla"

Tras la eliminación de Perú con miras al Mundial 2026, Diego Rebagliati ha impactado a millones de aficionados al revelar una inesperada charla de la FPF, previo al inicio de estas Eliminatorias Sudamericanas. Como se recuerda, luego de caer en el repechaje ante Australia en el 2022 se esperaba la renovación de Ricardo Gareca, pero finalmente no se concretó y se optó por contratar a Juan Reynoso.

Durante el programa "Al Ángulo", el mencionado comentarista deportivo contó detalles de una información que le llegó desde la Federación Peruana de Fútbol. En ella, se indica cómo hablada el ente máximo del fútbol nacional para evaluar si era conveniente renovar el contrato del 'Tigre' o ver nuevas opciones en el mercado.

Dentro de lo expuesto por Rebagliati, se intuye que desde la FPF decidieron tomar otro rumbo en relación al comando técnico, ya que el equipo venía quedando en el quinto lugar en las dos últimas clasificatorias. Sabiendo que para este 2026 Conmebol iba a tener 6.5 cupos para la Copa del Mundo, había presunta tranquilidad por obtener ese gran paso.

"Hay un diálogo que no sé si es real, pero alguien lo mencionó como que en la FPF dijeron: 'Gareca es caro, total venimos de quedar quintos dos veces y Gareca no es la gran maravilla. Traemos a otro y entre los siete primeros vamos a quedar'. Y terminamos novenos, cómodos", indicó.

Ricardo Gareca no le cierra las puertas a la selección peruana

Hace algunas semanas, Ricardo Gareca brindó declaraciones a los medios locales y reveló que no cierre la chance de volver a la selección peruana para las siguientes clasificatorias mundialistas. El 'Tigre' tiene un gran cariño y respeto por Perú, por lo que no es determinante en cuanto a una posible vuelta.

"Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada; es un país que yo quiero, es un país que ha tratado bien, que me recontra trata bien en todos los aspectos. Es un país en el que hemos vivido momentos muy fuertes acá; yo no descarto absolutamente nada, no soy determinante", declaró Ricardo Gareca a RPP.