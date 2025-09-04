André Carrillo admite errores en la selección peruana de Gareca; "Yo era insoportable..."

André Carrillo sorprendió con una revelación sincera sobre lo que fue su etapa en la selección peruana bajo la dirección de Ricardo Gareca. Fiel a su estilo, el atacante reconoció que, en más de una ocasión, buscó la forma de evitar que se realicen los entrenamientos del equipo.

“Yo era insoportable por momentos”, señaló en el programa Denganche, al contar que incluso llegaba a patear el balón con fuerza fuera del campo para no realizar los ejercicios que le correspondían.

"Hoy por hoy lo entiendo. Yo era pesado, o sea, era insoportable por momentos, ¿no? Tipo, viene la pelota en pleno entrenamiento, te das un remate y la tiras a donde sea, para no entrenar", expresó el jugador de Corinthians, sorprendiendo a los hinchas de la selección peruana.

La ‘Culebra’ aseguró que con el tiempo entendió la exigencia de Gareca, aunque en ese entonces no lo asumía con tal. Su autocrítica dejó ver una faceta distinta de quien fue pieza clave en la clasificación a Rusia 2018, el subcampeonato en la Copa América 2019 y otras gestas importantes del equipo nacional.

Lo cierto es que, André Carrillo no duda en regresar a defender los colores de la 'Blanquirroja' y manifestó que sueña con volver a ser considerado, aunque es consciente que para ello requiere superar la lesión que lo alejó de las canchas estas temporadas.

"Hoy por hoy, cuando ahora no puedo ir a la selección, veo y todo el mundo sigue los partidos de selección, todo el mundo está pendiente, todo el mundo y eso es increíble… Es lindo, de verdad es lindo. Y aquí en Brasil veo jugadores que mueren por estar en la selección. Los brasileros acá dan la vida, su único sueño es ir a la selección", sentenció.