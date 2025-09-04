- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
André Carrillo admite errores en la selección peruana de Gareca; "Yo era insoportable..."
André Carrillo sorprendió al revelar una etapa desconocida que tuvo durante la etapa de entrenador de Ricardo Gareca en la selección peruana.
André Carrillo sorprendió con una revelación sincera sobre lo que fue su etapa en la selección peruana bajo la dirección de Ricardo Gareca. Fiel a su estilo, el atacante reconoció que, en más de una ocasión, buscó la forma de evitar que se realicen los entrenamientos del equipo.
PUEDES VER: Perú vs Uruguay EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Sudamericanas 2026: canales, streaming y horarios hoy
“Yo era insoportable por momentos”, señaló en el programa Denganche, al contar que incluso llegaba a patear el balón con fuerza fuera del campo para no realizar los ejercicios que le correspondían.
"Hoy por hoy lo entiendo. Yo era pesado, o sea, era insoportable por momentos, ¿no? Tipo, viene la pelota en pleno entrenamiento, te das un remate y la tiras a donde sea, para no entrenar", expresó el jugador de Corinthians, sorprendiendo a los hinchas de la selección peruana.
La ‘Culebra’ aseguró que con el tiempo entendió la exigencia de Gareca, aunque en ese entonces no lo asumía con tal. Su autocrítica dejó ver una faceta distinta de quien fue pieza clave en la clasificación a Rusia 2018, el subcampeonato en la Copa América 2019 y otras gestas importantes del equipo nacional.
Lo cierto es que, André Carrillo no duda en regresar a defender los colores de la 'Blanquirroja' y manifestó que sueña con volver a ser considerado, aunque es consciente que para ello requiere superar la lesión que lo alejó de las canchas estas temporadas.
"Hoy por hoy, cuando ahora no puedo ir a la selección, veo y todo el mundo sigue los partidos de selección, todo el mundo está pendiente, todo el mundo y eso es increíble… Es lindo, de verdad es lindo. Y aquí en Brasil veo jugadores que mueren por estar en la selección. Los brasileros acá dan la vida, su único sueño es ir a la selección", sentenció.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00