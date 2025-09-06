'Flaco' Granda dio categórica opinión sobre Paolo Guerrero tras eliminación de Perú: "Es un..."

La selección peruana quedó fuera de la pelea por un lugar en el Mundial 2026 tras caer goleada ante Uruguay. Este resultado no solo dejó un sabor amargo en los hinchas, sino que también provocó diversas reacciones en el ámbito del fútbol peruano. Una de las más destacadas fue la de Giancarlo Granda, quien no dudó en opinar sobre Paolo Guerrero.

Giancarlo Granda opinó sobre Paolo Guerrero

Durante la emisión del programa 'Palabra del Hincha', el periodista deportivo Giancarlo ‘Flaco’ Granda recordó la importancia del delantero de Alianza Lima para la selección peruana y exigió a sus críticos que reconozcan su valor, asegurando que no volveremos a ver a un atacante de sus características.

"Empiecen a pedirle perdón a Paolo Guerrero. Vamos a empezar a extrañarlo porque en los próximos años no va a salir ningún delantero como él. Empiecen a pedirle perdón a Guerrero porque jamás van a poder ver a un delantero como él en los próximos 20 años", expresó.

De igual manera, el comunicador dejó en claro que pese a que se trata de un veterano delantero, Paolo Guerrero nunca ha puesto ningún tipo de excusas para ausentarse de una convocatoria de la 'Blanquirroja'.

Video: No Somos TV

"Además, (Guerrero) es un jugador que, pese a tener 41 años, no pone excusas cuando lo llaman. A él nunca lo van a ver diciéndole que no a la selección, porque lo considera lo más preciado", añadió.

¿Por qué Paolo Guerrero no fue convocado con Perú?

Paolo Guerrero fue una de las bajas más sensibles para la fecha doble de septiembre ante Uruguay y Paraguay, luego de sufrir un desgarro que le impidió integrar la convocatoria. Su ausencia se hizo sentir en la derrota en Montevideo.

El 'Depredador' no logró recuperarse a tiempo de sus molestias y prefirió no ser seleccionado para poder darle la oportunidad a otros valores como Luis Ramos y José Rivera.