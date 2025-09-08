Revelan inesperado diálogo entre Renato Tapia y Lozano por el futuro de Óscar Ibáñez: "Le pidió..."

La selección peruana quedó fuera de la pelea por el repechaje rumbo al Mundial 2026, luego de caer goleada 3-0 frente a Uruguay. Los dirigidos por Óscar Ibáñez ahora buscan cerrar su participación en casa ante Paraguay. En medio de este complicado panorama, trascendió que Renato Tapia se habría reunido con Agustín Lozano para conversar sobre la situación del técnico de la ‘Blanquirroja’.

Resulta que el periodista deportivo Kevin Pacheco reveló en el programa ‘Vamos al VAR’ que, tras la aparatosa derrota en Montevideo, el futbolista de la selección peruana tomó la decisión de reunirse con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

De acuerdo con lo mencionado por el comunicador, en dicha conversación, Tapia le habría solicitado al directivo que se defina la continuidad del técnico Óscar Ibáñez al mando de la ‘Blanquirroja’ de cara a las Eliminatorias 2030.

"Luego de la goleada ante Uruguay, Renato Tapia se acercó al presidente de la FPF, Agustín Lozano, y le pidió que Óscar Ibáñez pueda seguir no solo hasta noviembre, sino que pueda seguir para el próximo proceso", señaló Pacheco.

Video: Vamos al VAR

Cabe resaltar que, en un principio, durante su presentación, la FPF informó que Óscar Ibáñez asumía el mando de la selección peruana como DT interino hasta el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por lo que, luego de ello, recién se definiría quien iba a ser el nuevo técnico.

Óscar Ibáñez podría no continuar como DT de Perú

En días anteriores, también había informado que se había definido que Óscar Ibáñez continúe como DT de Perú luego de la fecha doble de Eliminatorias y pueda dirigir en los amistosos de octubre y noviembre.

No obstante, tras la goleada sufrida ante Uruguay, el panorama cambió y ya no se es seguro que Ibáñez se mantenga como seleccionador hasta fin de año. "Terminado el partido frente a Paraguay, desde la FPF harán el análisis de todo lo sucedido y especialmente sobre Óscar Ibáñez. No es tan seguro que vaya a dirigir los amistoso de octubre y noviembre", informó Gustavo Peralta en su cuenta de 'X'.