Rebagliati dio rotundo calificativo sobre Christian Cueva tras la eliminación de Perú: "Es..."

La selección peruana quedó sin opciones de llegar al repechaje rumbo al Mundial 2026 tras caer goleada ante Uruguay. La ‘Bicolor’ firmó una campaña para el olvido en las Eliminatorias Sudamericanas y ahora solo apunta a mejorar sus números cuando enfrente a Paraguay. En medio de la desilusión, Diego Rebagliati sorprendió al recordar a Christian Cueva y lanzó un contundente comentario sobre ‘Aladino’.

Y es que, Christian Cueva ha sido una de las piezas más valiosas que tuvo la selección peruana en el pasado, demostrando dotes de buen fútbol y dejando maravillado a los hinchas. No obstante, en este proceso clasificatorio su carrera se vio manchada por situaciones extradeportivas y no se le ha vuelto a ver con la camiseta de la 'Blanquirroja'.

Diego Rebagliati dio rotundo calificativo sobre Christian Cueva

En ese contexto, en la última edición del programa 'Después de Todo', Diego Rebagliati, luego de concretarse la eliminación de Perú, recordó a Christian Cueva y se mostró sorprendido porque el volante no haya disputado ni un solo minuto en la Eliminatoria, indicando que es de los jugadores que más necesita la 'Blanquirroja', ya que es la identidad del plantel.

"(Christian) Cueva no jugó ni un minuto en la Eliminatoria. El juega los amistosos con Japón y Korea, pero cuando empieza la Eliminatoria no está. Claramente es uno de los jugadores que la selección más extraña, porque es la identidad de como tiene que jugar Perú", señaló.

Video: Movistar Deportes

De igual manera, el comentarista deportivo dejó entrever que una de las razones que conllevó la eliminación de la selección peruana fue precisamente la ausencia de 'Aladino', así como la larga lesión que tuvo Yoshimar Yotún. Ya que ambos jugadores eran vitales en el juego del equipo.

"André (Carrillo) cuando ha jugado en esa posición un poquito te puede dar, pero no has tenido ni a Yotún ni a Cueva. Eso es un montón, sobre todo para la idea de como quieres jugar", añadió.

¿Cuándo fue el último partido de Christian Cueva con la selección peruana?

La última actuación de Christian Cueva con el combinado nacional fue el 29 de junio de 2024, en la derrota 2-0 frente a Argentina por la Copa América 2024. En ese momento, ‘Aladino’ se encontraba como jugador libre, pero el entonces DT de la selección peruana, Jorge Fossati, decidió convocarlo para el torneo. Finalmente, el volante disputó solo dos encuentros, ambos ingresando desde el banco de suplentes.