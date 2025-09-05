- Hoy:
La desolada reacción de Christian Cueva al ver a Perú fuera del Mundial 2026 - VIDEO
El volante Christian Cueva estuvo atento al partido que la selección peruana perdió ante Uruguay y se quedó sin chances de clasificar a la Copa del Mundo.
La selección peruana perdió toda posibilidad de clasificar al Mundial 2026 luego de la dura derrota en Montevideo frente a Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Un partido que generó que captó la atención de los hinchas peruanos y aquellos que vistieron la Bicolor como es el caso de Christian Cueva.
Y es que el popular ‘Aladino’ no quiso perderse el encuentro de descarte ante la ‘Celeste’ de Marcelo Bielsa, el cual finalmente terminó sepultando todas las ilusiones de estar presente en la Copa del Mundo. De acuerdo a un video compartido en redes sociales, el volante de Emelec vivió a su estilo dicho compromiso.
Christian Cueva captó la atención tras el Perú vs Uruguay
De acuerdo a imágenes difundidas en las últimas horas, Christian Cueva se encontraba sentado frente a un televisor viendo el partido. Con una particular música que acompañaba al clip, llamó la atención de sus seguidores, aficionados y cibernautas que no dudaron en comentar.
(Video: distinto10diferente)
Aunque el corto pero singular video no muestra otra cosa que a ‘Aladino’ concentrado en el encuentro entre peruanos y uruguayos, lo cierto es que sorprendió a muchos durante las últimas horas, en medio de la desazón por una nueva eliminación del certamen mundialista de forma consecutiva.
Como se recuerda, el mediocampista nacional fue parte importante de la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018 con Ricardo Gareca como técnico, siendo el volante uno de las principales figuras que ayudó a lograr el ansiado objetivo luego de 36 años.
¿Cuándo jugará la selección peruana el último partido de las Eliminatorias 2026?
Luego de la dura derrota ante Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.

