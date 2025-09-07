Los sorprendentes cambios que planea Óscar Ibáñez en el once de Perú para vencer a Paraguay

La selección peruana quedó fuera de la pelea por el repechaje del Mundial 2026 tras un paupérrimo desempeño ante Uruguay. La ‘Bicolor’ buscará cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo frente a Paraguay en Lima, y se conoció que Óscar Ibáñez ya tiene en mente algunos ajustes para darle mayor solidez al equipo, probando un esquema renovado durante la práctica.

Los cambios que planea Óscar Ibáñez

LÍBERO pudo conocer que el DT de la 'Blanquirroja' planea realizar cuatro modificaciones importantes respecto al último partido. La primera sería el regreso de Carlos Zambrano en lugar de Luis Abram. El 'Kaiser' reveló que está en óptimas condiciones para poder iniciar acciones y volverá a hacer dupla con Renzo Garcés.

Asimismo, otro de los cambios sería el regreso de Renato Tapia quien reemplazaría a Sergio Peña, que estará fuera por suspensión. Además, Yoshimar Yotún y Erick Noriega lo acompañarán en el centro del campo. En la banda, Joao Grimaldo ocuparía el puesto de Kenji Cabrera. Estas variantes buscan reforzar la defensa y dar mayor equilibrio al mediocampo y ataque.

La selección peruana entrenó en el Estadio Nacional para enfrentar a Paraguay.

Con estas modificaciones, el once titular de Perú para enfrentar a Paraguay quedaría conformado de la siguiente manera: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Erick Noriega y Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Christopher Gonzáles hizo trabajo diferenciado

Durante la última sesión de entrenamiento, Christopher Gonzáles no trabajó junto al equipo y terminó realizando trabajo diferenciado, siendo esta la razón por la cual no iniciaría como titular. El mediocampista aún no ha quedado descartado y se espera que pueda integrarse completamente al equipo próximamente.

Christopher Gonzáles no completó la práctica a la par de sus compañeros.

Andy Polo entrenó con normalidad

A diferencia de Gonzáles, Andy Polo participó con total normalidad en las prácticas. Su presencia en los entrenamientos refuerza las opciones ofensivas de la selección peruana y le permite al DT Óscar Ibáñez contar con variantes para el ataque frente a Paraguay.

¿Cuándo juega Perú vs Paraguay?

El compromiso entre Perú vs Paraguay se jugará el próximo martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m. (hora peruana). El partido se disputará en Lima y será clave para cerrar la participación de la 'Blanquirroja' en las Eliminatorias Sudamericanas con un resultado positivo y ver a los nuevos valores..