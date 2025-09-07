Prensa paraguaya lanza fuerte advertencia contra Perú por Eliminatorias: "Para romper..."

Con una Paraguay clasificada al Mundial y un Perú humillado en Montevideo, se enfrentarán ambas escuadras para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Dado este panorama, la prensa 'guaraní' no se guardó nada en sus artículos y dijo de todo sobre la Bicolor.

El reconocido medio "ABC" de Paraguay no solo festejó la clasificación directa de la 'Albirroja' a la Copa del Mundo 2026, sino que recordó la mala racha que tiene contra la selección peruana cada vez que juegan en Lima. Dado ello, esperan el buen envión anímico de los de Gustavo Alfaro para cortar esa mala estadística de décadas.

Por otra parte, este medio paraguayo califica como "mala campaña" lo hecho por la Bicolor en estas Eliminatorias 2026. Sabe de tuvo a tres técnicos en busca de conseguir resultados inmediatos, por lo que no le resultó estar dentro de los siete primeros lugares para anhelar, como mínimo, su pase al repechaje.

"Paraguay tiene como asignatura pendiente derrotar a Perú, en Lima. El choque del martes, en el estadio Nacional puede ser importante para romper esa estadística negativa. Los de la banda roja marchan en el penúltimo puesto del selectivo, sin chances clasificatorias y obviamente anímicamente golpeados por la mala campaña", escribió el medio ABC de Paraguay.

Prensa paraguaya se refiere al partido ante la selección peruana. Foto: ABC.

Perú vs Paraguay: fecha, día, hora y canal

Este partido final de las Eliminatorias Conmebol 2026 entre Perú vs Paraguay se juega este martes 9 de septiembre a partir de las 18:30 horas locales (20:30 horas de Asunción). Este choque se verá EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Movistar Deportes, América TV y ATV. Asimismo, se podrá sintonizar vía GEN en suelo Albirrojo.