El jugador de 2 millones que se perfila como titular con la selección peruana ante Paraguay

La selección peruana ya está eliminada del próximo Mundial a disputarse en Norteamérica, pero se viene preparando para cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay de local. El combinado nacional quiere culminar el proceso con un triunfo ante su hinchada, por lo que contaría con un jugador de 2 millones como titular.

El plantel de la Bicolor realizó una jornada más de entrenamientos en Videna con miras al duelo a disputarse en este martes y Óscar Ibáñez bosquejó un once inicial con más de una novedad, siendo Renato Tapia la más resaltante. El volante cumplió contra Uruguay con su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y se perfila para arrancar las acciones en el mediocampo.

"La selección peruana trabajó hoy con Carlos Zambrano, Renato Tapia y Joao Grimaldo como novedades, en el equipo que se proyecta a iniciar acciones vs. Paraguay", dio a conocer el periodista deportivo Marcello Merizalde mediante una publicación en su cuenta verificada de X (antes llamado Twitter).

Renato Tapia cumplió con su suspensión y volvería al titularato de la selección peruana ante Paraguay. Foto: FPF

Renato Tapia es el tercer jugador más caro de la actual convocatoria de la selección peruana

De acuerdo a la actualización de junio pasado del reconocido portal Transfermarkt, el futbolista de 30 años tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, uno de los más bajos que tiene desde el 2015, pero eso le basta para ser el tercer elemento más caro de la actual plantilla de la Blanquirroja, igualando con Sergio Peña, Luis Abram y Erick Noriega.

Renato Tapia vale 2 millones de euros y es el tercer jugador más caro de la selección peruana. Foto: Transfermarkt

Renato Tapia podría jugar su partido 12 con la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Es preciso señalar que, pese a haberse perdido algunos encuentros por lesión o decisión técnica, el 'Cabezón' es uno de los jugadores que más partidos tiene con la selección peruana en las Eliminatorias 2026 con 11 apariciones en 17 jornadas. Si llegara a ser titular contra Paraguay, disputaría su compromiso número 12 en el presente proceso clasificatorio.

¿Por qué no jugó Renato Tapia ante Uruguay?

Renato Tapia no pudo ser utilizado por el DT Óscar Ibáñez en la derrota 3-0 ante Uruguay debido a que en junio pasado, en el duelo frente a Ecuador, recibió su segunda tarjeta amarilla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y, por reglamento, debía cumplir un partido de suspensión.