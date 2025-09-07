¡Atención! Paraguay tendrá tres bajas de peso para enfrentar a Perú por las Eliminatorias 2026

La selección peruana quedó fuera de toda posibilidad de ir al Mundial 2026 y buscará cerrar la eliminatoria venciendo a Paraguay en Lima. En medio de ese contexto, se conoció que la 'Bicolor' podría tener una ligera ventaja en este duelo, pues los dirigidos por Gustavo Alfaro tendrán que enfrentar la ausencia de 3 de sus jugadores más destacados.

La 'Blanquirroja' tendrá la obligación de cerrar de la mejor manera el proceso de Óscar Ibáñez en estas Eliminatorias, por lo que tendrá que vencer a como de lugar al combinado 'guaraní' en el Estadio Nacional. Además, que será la oportunidad de oro para ver a los nuevos valores en un duelo del más alto nivel.

Paraguay llegará con bajas al partido ante Perú

En ese sentido, la buena noticia para la selección peruana es que el técnico Gustavo Alfaro no podrá contar con tres de sus jugadores más importantes del plantel: Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón.

Los tres futbolistas fueron titulares en el empate sin goles frente a Ecuador, pero quedaron suspendidos tras recibir tarjeta amarilla en dicho encuentro. De esta forma, no podrán ser considerados para el duelo ante Perú.

Paraguay no podrá contar con 3 de sus titulares para enfrentar a Perú.

La baja de los tres jugadores mencionados representa un duro golpe para el esquema de Gustavo Alfaro, ya que son habituales titulares en cada fecha FIFA. No obstante, la ausencia más sensible es la de Miguel Almirón, quien ha disputado todos los encuentros de este proceso y se ha consolidado como una de las piezas más importantes en el ataque de Paraguay.

¿Cómo llega Paraguay al partido con Perú?

Paraguay llega con la tranquilidad de haber sellado su clasificación al Mundial 2026, un logro que alcanzó después de 16 años de ausencia. El empate sin goles frente a Ecuador le aseguró su boleto directo y permitió cerrar una campaña sólida en la tabla, algo que parecía imposible hasta la llegada de Gustavo Alfaro al banquillo.