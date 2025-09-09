Perú vs. Paraguay EN VIVO vía América TV por las Eliminatorias sudamericanas 2026

Las selecciones Perú vs. Paraguay chocan EN VIVO este martes un partido de puro trámite por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Si bien ya se confirmó el futuro de cada equipo de cara a la próxima Copa del Mundo, igual jugarán por el honor y lo darán todo. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de América TV (canal 4) y vía streaming por América TVGO.

¿Qué es América TV?

América TV es un canal de señal abierta fundado en 1958 y es la cadena de televisión con mayor audiencia en el Perú. A nivel deportivo, transmite normalmente diferentes eventos como la Copa América, el Mundial de Clubes y desde este año también tiene entre su contenido la Liga Femenina.

Vale precisar que América Televisión pasa EN VIVO todos los partidos de Perú en las Eliminatorias sudamericanas 2026, mediante el canal 4 o su servicio de streaming llamado América TVGO, donde también emite el resto de su programación.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, partido de Perú vs. Paraguay?

Perú se despide de las Eliminatorias sudamericanas 2026 ante sus hinchas enfrentando a Paraguay. Este partido lo transmitirá América TV EN VIVO, el cual puedes verlo a través de las siguientes señales:

Señal terrestre

Televisión Digital Terrestre

Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD)

(Este último solo Lima y Callao)

(Este último solo Lima y Callao) Piura: Canal 2.1 (HD)

Trujillo: Canal 6.1 (HD)

Arequipa: Canal 13.1 (HD)

Cusco: Canal 29.1 (HD)

Televisión (VHF)

Chimbote y Piura: Canal 2

Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto: Canal 4

Ica y Huancavelica: Canal 5

Huacho, Trujillo: Canal 6

Tarma: Canal 7

Tacna, Pucallpa y Iquitos: Canal 11

Cajamarca y Chuquibamba: Canal 9

Tumbes: Canal 12

Arequipa: Canal 13

Televisión Digital Terrestre

Huánuco: Canal 15

Cusco: Canal 29

Puno: Canal 47

Satélite

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)

Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)

Claro TV: Canal 4

Cable

Movistar Tv: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)

Claro Tv: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)

Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)

Cable Perú: Canal 4

Visión Perú: Canal 4

Cable Mundo - Moyobamba: Canal 1

Cable Vision - La Union - Piura: Canal 17

Telecable Smart - Paita: Canal 8

Cable Unión: Canal 7

Best Cable: Canal 4

Start Globalcom: Canal 13

¿Cómo ver América TV EN VIVO por internet GRATIS?

América Televisión cuenta con su plataforma de streaming llamada América TVGO, disponible gratis a través de la siguiente dirección: tvgo.americatv.com.pe. Ahí podrás disfrutar del partido Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE por internet.