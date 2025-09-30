Alineaciones Alianza Lima vs. Atlético Grau: el sorpresivo once de Gorosito para ganar en Matute

Alianza Lima vs. Atlético Grau disputarán este miércoles 1 de octubre uno de los partidos más resaltantes de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 en un Matute que promete estar repleto de hinchas. Los blanquiazules están obligados a sacar un buen resultado para seguir en carrera por el título, por lo que alista para mandar a la cancha a un sorpresivo once. Conoce como formarán ambos equipos.

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero.

Alianza Lima llega con muchas bajas para enfrentar a Atlético Grau. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima (7° con 15 unidades) ha perdido una gran oportunidad de acercarse a los primeros puestos el pasado domingo tras perder 2-1 con Cienciano en Cusco. Néstor Gorosito sabe perfectamente que no pueden seguir dejando puntos en el camino, por lo que ha trabajado para formar un equipo capaz de quedarse con la victoria.

El entrenador argentino no podrá contar con siete futbolistas, siendo las bajas más resaltantes la de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes están suspendidos. Por ello, los 'Íntimos' jugarán con una zaga central inédita que la conformarán Gianfranco Chávez y Josué Estrada. Además, Marco Huamán volverá a ser titular como lateral derecho, en vez de Guillermo Enrique, quien no fue tomado en cuenta por decisión técnica.

Pablo Ceppelini será el encargado de la elaboración del juego en el medio campo junto con Fernando Gaibor, mientras que Paolo Guerrero le ganó la pulseada a Hernán Barcos y será la carta más importante de gol que tenga el elenco victoriano, acompañado de Alan Cantero y Kevin Quevedo por las bandas.

Posible alineación de Atlético Grau

Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Paulo de la Cruz, Juan Fernando Garro; Neri Bandiera, Tomás Sandoval.

Atlético Grau intentará dar el golpe en Matute y vencer a Alianza Lima. Foto: Atlético Grau

Atlético Grau (10° con 14 puntos) tiene actualmente una buena racha de cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota y esperan alargarla en una plaza muy complicada como el Estadio Alejandro Villanueva. El DT Ángel Comizzo tiene como objetivo dar el batacazo con el 'Patrimonio de Piura', por lo que pondrá a lo mejor que tiene disponible. Fabio Rojas y Christopher Olivares serán bajas sensibles por lesión.

La principal sorpresa en el once que piensa poner el entrenador argentino sería la no inclusión de la principal figura del plantel, Raúl Ruidíaz, desde el arranque pese a que está en óptimas condiciones para jugar, por lo que Neri Bandiera y Tomás Sandoval serán los delanteros titulares.