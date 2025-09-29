Alianza Lima le impondrá dura sanción a Carlos Zambrano por sus expulsiones: "Me caerá..."

La derrota de Alianza Lima ante Cienciano por el Torneo Clausura 2025 ha desatado una ola de críticas por parte de los hinchas blanquiazules y uno de los más señalados ha sido Carlos Zambrano, quien fue expulsado en el primer tiempo por tirarle un codazo a un rival. Un día después de lo ocurrido, se reveló que el club de La Victoria le impondrá un castigo al experimentado jugador.

Esta fue la segunda tarjeta roja que recibió el 'Káiser' y la sexta en todo lo que llevamos de la temporada. Por ello, el propio zaguero central dio a conocer que habló con el director deportivo de la institución, Franco Navarro y que en la reunión se tomó la decisión que sea sancionado económicamente por sus constantes expulsiones. Aunque no se mencionó el monto, este sería una de consideración.

"He hablado con con todo el grupo en general y sobre todo con el área deportiva, con Franco Navarro y con Franquito. La tengo clara, sé que voy a recibir una sanción económica y simplemente asumirlo. No me excuso en nada. Simplemente, a poner la cara y tratar de salir adelante porque se la calidad de jugador que soy. En este momento me está tocando una mala racha del cual no le huyo, pero quedan partidos por delante y sé que me puedo reponer lo más pronto posible", declaró en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha.

Video: RPP

Carlos Zambrano considera justa su sanción

En esa misma línea, el futbolista de 36 años recalcó que aceptó de la mejor manera la multa económica por parte del club y que la considera justa porque es consciente que su cartulina roja frente a Cienciano ha perjudicado tanto a sus compañeros como al comando técnico, más aún cuando se jugó en una ciudad de altura.

"Creo que es justa, así que tampoco me voy a molestar porque sé que he perjudicado al equipo en este último partido (ante Cienciano), sobre todo en altura, que el equipo hizo un doble esfuerzo", agregó el defensor en el espacio emitido por RPP.

Franco Navarro se refirió a la expulsión de Carlos Zambrano

Uno de los primeros en referirse a lo ocurrido con Zambrano fue el director deportivo 'Íntimo', Franco Navarro, quien fue claro al mencionar que van a tratar de solucionar el tema de las expulsiones seguidas del 'León' de forma interna para ponerle fin a las mismas y seguir luchando por ser campeón nacional.

"Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo. También por los excesos en el tema de las expulsiones. Yo creo que ya es momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos, que lo vamos a hacer en la internar y tratar de ponerle el pecho y seguir adelante porque esto no termina y hay que seguir", sostuvo en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX