Franco Navarro rompió su silencio y anunció que tomará medidas contra Zambrano: "Es momento de..."

Luego de la eliminación en la Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile, el plantel de Alianza Lima debía estar enfocado en conseguir un buen resultado frente a Cienciano por el torneo local; sin embargo, la expulsión de Carlos Zambrano complicó las cosas al cuadro blanquiazul.

Tras la desastrosa actuación de Carlos Zambrano en la última fecha de la Liga 1, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, salió al frente a aclarar que se está manejando en la interna la situación del defensor de 36 años luego de irse expulsado ante Cienciano y comprometer al equipo íntimo a jugar el resto del partido con 10 jugadores.

Franco Navarro habla sobre expulsión de Carlos Zambrano

En conversación con L1 Max, Franco Navarro fue claro al dejar en claro que el tema de las recientes expulsiones de Carlos Zambrano, tanto en Copa Sudamericana como como en el Torneo Clausura, han afectado al rendimiento del equipo. El director deportivo de Alianza Lima señaló que es un tema que se tratará de manera interna.

"Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo. También por los excesos en el tema de las expulsiones. Yo creo que ya es momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos, que lo vamos a hacer en la internar y tratar de ponerle el pecho y seguir adelante porque esto no termina y hay que seguir", señaló.

¿Cuántas veces fue expulsado Carlos Zambrano?

En lo que va del 2025, el futbolista Carlos Zambrano ha sido expulsado un total de seis veces vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Las expulsiones más recordadas por los hinchas han sido en la Copa Sudamericana contra la U de Chile como locales y la más reciente ante Cienciano por la Liga 1.