0
EN VIVO
Alianza Lima vs Cienciano EN DIRECTO por el Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado

Carlos Zambrano es expulsado por tirar un codazo a Arias y deja a Alianza Lima con 10 hombres

Carlos Zambrano volvió a ser expulsado en Alianza Lima, esta vez en Cusco y dejó a los blanquiazules con 10 ante Cienciano por el Torneo Clausura 2025.

Francisco Esteves
Carlos Zambrano fue expulsado.
Carlos Zambrano fue expulsado. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Una vez más. Carlos Zambrano vio la tarjeta roja en el partido de Alianza Lima ante Cienciano por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, complicando las chances de los blanquiazules para revertir el resultado en condición de visitante debido a que el momento de su expulsión el partido se encontraba 2-0 a favor del 'Papá'. El 'León' ha sido duramente criticado por los hinchas.

NOTA EN DESARROLLO...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación tras victoria de Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano