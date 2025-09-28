- Hoy:
Carlos Zambrano es expulsado por tirar un codazo a Arias y deja a Alianza Lima con 10 hombres
Carlos Zambrano volvió a ser expulsado en Alianza Lima, esta vez en Cusco y dejó a los blanquiazules con 10 ante Cienciano por el Torneo Clausura 2025.
Una vez más. Carlos Zambrano vio la tarjeta roja en el partido de Alianza Lima ante Cienciano por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, complicando las chances de los blanquiazules para revertir el resultado en condición de visitante debido a que el momento de su expulsión el partido se encontraba 2-0 a favor del 'Papá'. El 'León' ha sido duramente criticado por los hinchas.
NOTA EN DESARROLLO...
