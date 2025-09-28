- Hoy:
Hohberg dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras ganar 2-1 con Cienciano: "Un equipo..."
Alejandro Hohberg dio la cara tras el partido y lanzó un contundente calificativo hacia Alianza Lima, luego de la victoria por 2-1 en el Torneo Clausura de la Liga 1.
"Necesitábamos ganar para seguir peleando los lugares que queremos. Creo que hicimos un buen partido".
"Ellos en el segundo tiempo iban a arriesgar más, creo que podimos haber ampliado en el primer tiempo más el resultado".
"Ellos reclamaban que no se había dado el silbato para jugar, pero creo que uno siempre trata de sacar ventaja. Creo que estuvimos vivos en esa acción".
"En lo personal contento por por haber hecho un gol y una asistencia contra un equipo grande, eso es importante.
"El primer tiempo fue lo mejor que hemos hecho en el Clausura. Ahora tenemos que ir a Arequipa para enfrentar a Melgar".
