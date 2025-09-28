0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

Hohberg dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras ganar 2-1 con Cienciano: "Un equipo..."

Alejandro Hohberg dio la cara tras el partido y lanzó un contundente calificativo hacia Alianza Lima, luego de la victoria por 2-1 en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Luis Blancas
Alejandro Hohberg dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras ganar 2-1 con Cienciano
Alejandro Hohberg dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras ganar 2-1 con Cienciano | Composición: Líbero
COMPARTIR

"Necesitábamos ganar para seguir peleando los lugares que queremos. Creo que hicimos un buen partido".

"Ellos en el segundo tiempo iban a arriesgar más, creo que podimos haber ampliado en el primer tiempo más el resultado".

"Ellos reclamaban que no se había dado el silbato para jugar, pero creo que uno siempre trata de sacar ventaja. Creo que estuvimos vivos en esa acción".

"En lo personal contento por por haber hecho un gol y una asistencia contra un equipo grande, eso es importante.

"El primer tiempo fue lo mejor que hemos hecho en el Clausura. Ahora tenemos que ir a Arequipa para enfrentar a Melgar".

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: tras la derrota de Alianza Lima

  2. Rebagliati arremetió contra el árbitro Zamora tras la derrota de Alianza Lima: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano