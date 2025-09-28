Los 3 clubes a los que Alianza Lima no le pudo ganar en el Apertura ni en el Torneo Clausura

Tras perder con Cienciano del Cusco, Alianza Lima está prácticamente eliminado de la lucha por salir campeón del Torneo Clausura 2025 debido a que necesita que se den una serie de resultados improbables. Los blanquiazules están a punto de quedarse sin la Liga 1, y todo se debe a que en toda la temporada no pudieron vencer a tres clubes de local ni de visitante.

Tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana, título que había generado mucha ilusión en los hinchas, toda la afición de Matute se había centrado en el certamen nacional. Sin embargo, todo apunta a que los íntimos se quedarán con las manos vacías esta campaña y deberán esperar hasta la próxima temporada para darle una alegría a sus seguidores.

Esto principalmente ocurre porque no le ganó a algunso rivales directos. Con Universitario de Deportes empató 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva durante el Torneo Apertura y en el Torneo Clausura igualó 0-0 en el Estadio Monumental. Con Alianza Atlético de Sullana quedó 1-1 en La Victoria y cayó 3-1 en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El tercer rival es Cienciano, con quien precisamente acaba de perder en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por 2-1. Durante la primera ronda del año chocaron en Matute, y el cuadro imperial se impuso 1-0 con gol en los descuentos de Christian Cueva desde la vía penal. Con ello, Alianza Lima ha dejado escapar por lo menos 9 puntos (si contamos solo de local), que podrían haber sido sumamente importantes a esta altura del torneo.

