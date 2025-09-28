0
Alianza Lima vs Cienciano EN DIRECTO por el Clausura
¡Polémica! Alianza Lima pidió invalidar el gol de Valoyes y se negó a continuar con el juego

En Alianza Lima aseguran que el árbitro no sopló su silbato cuando Hohberg ejecutó el tiro libre y pidieron anular el gol de Valoyes. En L1 MAX indicaron que se negaron a jugar.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima pidió invalidar el gol de Valoyes y se negó a continuar con el juego | Captura L1 MAX
Polémica en el gol de Cienciano. En Alianza Lima aseguran que el árbitro Jhonathan Zamora no sopló su silbato cuando Alejandro Hohberg, por lo tanto, el tanto de Jimmy Valoyes debió anularse. Los blanquiazules reclamaron al juez y en L1 aseguraron que se negaron a continuar con el partido.

Noticia en desarrollo...

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

