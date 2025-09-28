- Hoy:
¡Polémica! Alianza Lima pidió invalidar el gol de Valoyes y se negó a continuar con el juego
En Alianza Lima aseguran que el árbitro no sopló su silbato cuando Hohberg ejecutó el tiro libre y pidieron anular el gol de Valoyes. En L1 MAX indicaron que se negaron a jugar.
Polémica en el gol de Cienciano. En Alianza Lima aseguran que el árbitro Jhonathan Zamora no sopló su silbato cuando Alejandro Hohberg, por lo tanto, el tanto de Jimmy Valoyes debió anularse. Los blanquiazules reclamaron al juez y en L1 aseguraron que se negaron a continuar con el partido.
Noticia en desarrollo...
