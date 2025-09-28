Con la derrota ante Cienciano: ¿Alianza Lima sigue siendo candidato a ganar el Torneo Clausura?

Alianza Lima volvió a sufrir un durísimo traspié esta semana, pero ahora en el Torneo Clausura 2025 pues fue derrotado 2-1 a manos de Cienciano en Cusco con goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes. Con este resultado, los blanquiazules siguen hundiéndose en su objetivo de ser campeones nacionales a fin de temporada.

Después de no hacerse con el Apertura, los dirigidos por Néstor Gorosito están en la obligación de levantar el trofeo del segundo certamen del año para así tener una posibilidad de ganar el título de la Liga 1 en los playoffs. Sin embargo, la caída frente al 'Papá' hace que los hinchas vean cada vez más lejana la posibilidad de obtener su estrella 25. En ese contexto, conoce si el cuadro blanquiazul aún tiene chances de coronarse en el Clausura.

¿Alianza Lima sigue siendo candidato a ganar el Torneo Clausura 2025?

La tabla de posiciones indica que Alianza Lima está en el séptimo lugar de la tabla con 15 puntos, a nueve del líder, Universitario de Deportes. A falta de ocho fechas para el final de la campaña, parece muy difícil que los 'Íntimos' puedan remontar esa diferencia que le llevan los cremas en la clasificación y aún más con el nivel mostrado a nivel doméstico en esta parte del año.

Sin embargo, por ser uno de los tres grandes del fútbol peruano y matemáticamente hablando, el conjunto victoriano aún es un candidato de peso para ganar el Clausura. Como bien lo mencionamos, faltan ocho cotejos para finalizar la temporada regular. Salvo las jornadas 16 y 18, todas las deberá jugar Alianza, pero hay que agregarle que también tiene que disputar un duelo pendiente contra Los Chankas en Matute por la fecha 9.

Entonces, a los aliancistas les restan 21 puntos en juego, por lo que no tiene margen de error y deberá encadenar una racha importante de victorias para seguir con vida en la Liga 1 Clausura, pero con la conciencia que no dependen de sí mismos y deberán esperar por lo menos tres tropiezos de la 'U'.

Alianza Lima sigue teniendo opciones de ganar el Torneo Clausura 2025. Foto: Carlos Félix / URPI LR

En Alianza Lima aún se sienten candidatos a ganar el Torneo Clausura 2025

A pesar de estar muy relegados en este momento, los jugadores de Alianza Lima sienten que todavía tienen opciones de salir campeones del Torneo Clausura 2025. Así lo expresó Sergio Peña en la previa al encuentro con Cienciano.

"Es normal cuando ves la tabla (que lo descarten a Alianza Lima de la pelea del Clausura), pero los que jugamos y los que sabemos cuantas posibilidades somos nosotros. Sabemos de lo que somos capaces y, mientras tengamos posibilidades, vamos a luchar hasta el final", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025