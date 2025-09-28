Sergio Peña dejó tajante mensaje a los rivales de Alianza Lima por el Clausura: "Vamos a..."

Alianza Lima ya dejó de lado la dura eliminación de la Copa Sudamericana 2025 y ahora tiene como objetivo no alejarse de la lucha por ganar el Torneo Clausura y este domingo tendrá su primera final de las que le restan al equipo blanquiazul ante Cienciano en Cusco. En la antesala al partido, Sergio Peña sorprendió al dejar un firme mensaje a los involucrados en la disputa por el título.

Minutos antes del pitido inicial, el volante fue consultado por la transmisión del cotejo de como los equipos mejor posicionados en el Clausura descartan a los 'Íntimos' de la pelea por el torneo, a lo que fue contundente al asegurar que solo ellos saben de sus posibilidades para ser campeones y que van a luchar por ello hasta el final desde el choque contra el 'Papá'.

"Es normal cuando ves la tabla (que lo descarten a Alianza Lima de la pelea del Clausura), pero los que jugamos y los que sabemos cuantas posibilidades somos nosotros. Sabemos de lo que somos capaces y, mientras tengamos posibilidades, vamos a luchar hasta el final y es lo que vamos a empezar a hacer desde ahora", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Alianza Lima va en busca del triunfo en Cusco

Pese al golpe duro de la eliminación de la Sudamericana, al conjunto aliancista solo le queda competir en la Liga 1, donde aún tienen opciones de ser campeones a fin de año, pero deberán de remontar una serie de posiciones en la tabla. Por ello, Peña mencionó que van a buscar quedarse con los tres puntos en Cusco contra Cienciano para mantener su sueño intacto de levantar el titulo.

"Siempre salimos a ganar, es lo que vamos a intentar ahora y venimos muy bien para poder sacar el resultado a favor. Hoy en día estamos 100% mentalizados en lo que es el torneo local", agregó el mediocampista de 30 años.

Sergio Peña solo jugó 36 minutos ante Cienciano

En el día de su cumpleaños, Sergio Peña recibió el regalo de ser titular en Alianza Lima ante Cienciano. No obstante, solo pudo jugar 36 minutos pues debido a la expulsión de Carlos Zambrano por un codazo a Santiago Arias, fue reemplazado por Josué Estrada para acomodar la línea defensiva de los 'Íntimos'.

¿A cuántos puntos está Alianza Lima del líder del Torneo Clausura 2025?

En este momento, Alianza Lima se encuentra en el séptimo lugar del Torneo Clausura 2025 con 15 puntos, muy alejado del líder, Universitario de Deportes. Los cremas le han sacado a los victorianos una diferencia de 9 unidades a falta de 8 fechas para el final, por lo que a partir de ahora, los dirigidos por Néstor Gorosito no tienen margen de error y deberán esperar un milagro, además de ganar sus duelos restantes, para así poder optar por un lugar en las semifinales de la Liga 1.

Este es el fixture que le queda a los blanquiazules en el segundo certamen de la presente temporada: