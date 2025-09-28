Alianza Lima recibió dos goles en menos de 5 minutos: Hohberg y Valoyes anotaron para Cienciano

Alianza Lima enfrenta a Cienciano por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 en un emocionante duelo que sostendrá el sueño aliancista de seguir creyendo en el título nacional o ilusionarse en una clasificación a un torneo internacional. Sin embargo, el duelo ya lo gana el cuadro local por 2-0 y aquí te mostramos los goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes.

Alejandro Hohberg anotó el 1-0 a favor de Cienciano sobre Alianza Lima

El primer gol de Cienciano llegó a los 10 minutos del primer tiempo, tras un gran centro de Beto Da Silva para la cabeza de Alejandro Hohberg, quien de manera perfecta supo colocar el balón y vencer al arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra.

Video: L1MAX

De esta forma, Cienciano se puso en ventaja sobre Alianza, pero nunca dejó de intentar, por lo que el segundo gol llegó en menos de 5 minutos, complicando aún más las posibilidades de los íntimos de alcanzar una victoria en condición de visita.

Jimmy Valoyes marcó el 2-0 de Cienciano sobre Alianza Lima

El segundo gol imperial se produjo a los 14 minutos del primer tiempo, después de que Jimmy Valoyes supiera aprovechar un tiro libre y con un cabezazo dejara mal parados a los de La Victoria.

Video: L1MAX

Lo curioso de esta anotación se dio al segundo, ya que la delegación de Alianza Lima reclamó que la jugada se hizo sin escuchar el silbido del árbitro Jonathan Zamora. Los blanquiazules reclamaron al juez y en L1MAX aseguraron que se negaron a continuar con el partido por esta fuerte razón.

Luego, tras una buena revisión del VAR, Zamora convalidó el gol y Cienciano gana 2 a 0 al cuadro íntimo que sufrió la expulsión de Carlos Zambrano y enfrenta una grave situación futbolística.