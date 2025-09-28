- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Alianza
- Universitario
- Barcelona vs Real Sociedad
- Racing vs Independiente
- Brasil vs México
- Cuba vs Argentina
- River Plate vs Riestra
- Retiro AFP
Hinchas de Cienciano lanzan billetes con el rostro de Gentile y Estrada por irse a Alianza Lima
Antes de que empiece el partido entre Alianza Lima vs Cienciano, hinchas del cuadro imperial lanzaron billetes con el rostro de Gaspar Gentile y Estrada por irse al cuadro blanquiazul cuando más lo necesitaban.
¡El gol del año! Carlos López marcó un tanto 'maradoniano' para Sport Boys ante Alianza UDH - VIDEO
Kevin Quevedo anotó el 2-0 de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos y se emocionó - VIDEO
¡Se quedó con 10! Yoshimar Yotún es expulsado tras revisión del VAR y complica a Cristal - VIDEO
¡Garra crema! Álex Valera marcó en el último segundo el 2-1 de Universitario sobre UTC
Erinson Ramírez anotó el 1-1 para UTC y mandó a callar a la hinchada de Universitario
¡Celébralo, Crema! Álex Valera anotó el 1-0 a favor de Universitario vs UTC por Liga 1
Irven Ávila anotó el 2-2 de Sporting Cristal ante Cusco FC y se consolida como goleador histórico
¡Sorpresa en el Cusco! Leando Sosa se anticipó y anotó el primero de Sporting Cristal
Te puede interesar