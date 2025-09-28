0
Alianza Lima vs Cienciano EN DIRECTO por el Clausura
Hinchas de Cienciano lanzan billetes con el rostro de Gentile por irse a Alianza Lima | Composición: Líbero

Hinchas de Cienciano lanzan billetes con el rostro de Gentile y Estrada por irse a Alianza Lima

Antes de que empiece el partido entre Alianza Lima vs Cienciano, hinchas del cuadro imperial lanzaron billetes con el rostro de Gaspar Gentile y Estrada por irse al cuadro blanquiazul cuando más lo necesitaban.

