Paolo Guerrero anotó el descuento para Alianza Lima tras buena jugada de Eryc Castillo

Alianza Lima y Cienciano vienen disputando un partido con muchas emociones en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, duelo que comenzó muy mal para los blanquiazules, pero que eso cambió en el segundo tiempo gracias a Paolo Guerrero, quien anotó el tanto del descuento que silenció a todo el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cuando el reloj marcaba los 54 minutos, el cuadro blanquiazul comenzó una jugada de ataque con el extremo ecuatoriano Eryc Castillo por banda izquierda, ganando en velocidad a su marcador e internándose hasta los últimos metros para sacar un centro rasante hacia el área del conjunto cusqueño.

Kevin Quevedo era el destino del pase, pero este fue derribado por los defensores rivales y de atrás apareció el 'Depredador', quien impactó el balón con un remate a media altura al palo más cercano del arquero que no pudo atajar el argentino Juan Cruz Bolado. El experimentado delantero no celebró y fue raudamente por la pelota para retomar el juego lo antes posible.

Paolo Guerrero anotó su octavo gol en la Liga 1 2025

Con esta conquista, el ariete de 41 años se estrenó como goleador en el Torneo Clausura 2025 en su segundo partido disputado en el certamen. Además, en lo que llevamos de la presente temporada de la Liga 1, Guerrero convirtió su octavo tanto en 15 compromisos, convirtiéndose así en el jugador con más goles del plantel aliancista en la competición.

Es el primer partido como titular de Paolo Guerrero tras su lesión

Es preciso señalar que Guerrero se ha reencontrado con el gol en su primer compromiso como titular después de superar un desgarro en el muslo ocurrido en la ida ante Universidad Católica de Ecuador en Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cual lo mantuvo alejado de las canchas cuatro encuentros con los aliancistas.

Ya había vuelto a los terrenos de juego frente a Garcilaso por el Clausura y la vuelta contra U de Chile por los cuartos de final del torneo continental, pero en esos duelos ingresó desde el banco de suplentes y recién con Cienciano tuvo la oportunidad de arrancar las acciones.