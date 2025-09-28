0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

Confirman terrible noticia para Facundo Callejo tras el partido contra Universitario

Facundo Callejo, goleador de Cusco FC y la Liga 1, recibió una terrible noticia sobre su carrera profesional tras perder con Universitario.

Francisco Esteves
Facundo Callejo recibió terrible noticia.
Facundo Callejo recibió terrible noticia. | Foto: Cusco - X.
COMPARTIR

Cusco FC perdió la gran oportunidad de acercarse a la cima y al campeonato del Torneo Clausura 2025 tras perder 3-2 con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Los dorados no pudieron ante el poderío merengue y de esta forma ahora se encuentran a cinco unidades de su principal rival. Sin embargo, la derrota no fue la única mala noticia que recibieron, ya que su goleador, Facundo Callejo, se encuentra afectado.

Carlos Zambrano fue expulsado.

PUEDES VER: Carlos Zambrano es expulsado por tirar un codazo a Arias y deja a Alianza Lima con 10 hombres

El delantero argentino es el máximo anotador de la Liga 1 y es pretrendido por muchos clubes, incluyendo los rumores que lo vinculan a la 'U' para la siguiente campaña. No obstante, la carrera profesional del conocido atacante deberá paralizarse debido a que sufrió una fuerte lesión durante el encuentro con los cremas en Ate.

Según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Facundo Callejo sufrió un desgarro en el isquiotibial en el compromiso ante Universitario y será baja en Cusco FC hasta nuevo aviso. Esto complica mucho las chances del cuadro dorado para salir campeón del Torneo Clausura y posteriormente la Liga 1, dejándole así a la 'U' el tricampeonato nacional en bandeja de plata.

Liga 1

Facundo Callejo es el máximo goleador de la Liga 1.

¿Hasta cuándo tiene contrato Facundo Callejo en Cusco FC?

El delantero de 33 años llegó esta temporada a Cusco FC procedente del Aucas de Ecuador y es su primera experiencia profesional en el fútbol peruano. Facundo Callejo tiene contrato hasta diciembre del 2027 con los dorados y posee una clásusula de salida a su favor.

¿Cuántos goles tiene Facundo Callejo en la Liga 1?

Esta temporada, el artillero argentino lleva 21 goles en la Liga 1 2025, distribuidos entre Torneo Apertura y Torneo Clausura, en un total de 26 compromisos. En la Copa Sudamericana jugó solo un partido, en la fase previa, y no llegó a convertir.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: tras la derrota de Alianza Lima

  2. Universitario le quitó tres puntos a Alianza Lima y pelea el título: revisa cómo queda la tabla

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano