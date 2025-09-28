Confirman terrible noticia para Facundo Callejo tras el partido contra Universitario

Cusco FC perdió la gran oportunidad de acercarse a la cima y al campeonato del Torneo Clausura 2025 tras perder 3-2 con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Los dorados no pudieron ante el poderío merengue y de esta forma ahora se encuentran a cinco unidades de su principal rival. Sin embargo, la derrota no fue la única mala noticia que recibieron, ya que su goleador, Facundo Callejo, se encuentra afectado.

PUEDES VER: Carlos Zambrano es expulsado por tirar un codazo a Arias y deja a Alianza Lima con 10 hombres

El delantero argentino es el máximo anotador de la Liga 1 y es pretrendido por muchos clubes, incluyendo los rumores que lo vinculan a la 'U' para la siguiente campaña. No obstante, la carrera profesional del conocido atacante deberá paralizarse debido a que sufrió una fuerte lesión durante el encuentro con los cremas en Ate.

Según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Facundo Callejo sufrió un desgarro en el isquiotibial en el compromiso ante Universitario y será baja en Cusco FC hasta nuevo aviso. Esto complica mucho las chances del cuadro dorado para salir campeón del Torneo Clausura y posteriormente la Liga 1, dejándole así a la 'U' el tricampeonato nacional en bandeja de plata.

Facundo Callejo es el máximo goleador de la Liga 1.

¿Hasta cuándo tiene contrato Facundo Callejo en Cusco FC?

El delantero de 33 años llegó esta temporada a Cusco FC procedente del Aucas de Ecuador y es su primera experiencia profesional en el fútbol peruano. Facundo Callejo tiene contrato hasta diciembre del 2027 con los dorados y posee una clásusula de salida a su favor.

¿Cuántos goles tiene Facundo Callejo en la Liga 1?

Esta temporada, el artillero argentino lleva 21 goles en la Liga 1 2025, distribuidos entre Torneo Apertura y Torneo Clausura, en un total de 26 compromisos. En la Copa Sudamericana jugó solo un partido, en la fase previa, y no llegó a convertir.