¿Fin a la temporada? Callejo lloró tras lesión ante la U' y DT de Cusco se pronuncia: "Muy difícil..."

Cusco FC no pudo dar el golpe ante Universitario y cayó 3-2 en el Estadio Monumental. Un golpe duro para los 'dorados' que soñaban con pelear el Torneo Clausura; sin embargo, ahora hay una alerta en el primer equipo tras la lesión que sufrió su goleador, Facundo Callejo.

Tras la victoria de la 'U' en casa ante Cusco FC, el estratega Miguel Rondelli no solo se refirió a lo que fue la caída en el Monumental, sino a lo que vivió Facundo Callejo al ser sustituido en la segunda parte. Se le consultó sobre la gravedad de la lesión, por lo que el DT confirmó que se le harán exámenes al llegar a la Ciudad Imperial.

"Tiene una molestia. Sería imprudente si es grave la lesión. Veremos cuando lleguemos a Cusco y hacerle un estudio a primera hora. Tenemos un calendario apretado. Esperemos que no sea de gravedad, no te puedo decir ahora. Muy difícil decir al tacto lo que se siente. Tenemos que esperar, no pueden diagnosticar ahora. Entiendo la frustración. Después del cambio estuvo alentando a sus compañeros", declaró Miguel Rondelli.

Fiel a su estilo, dejó unas palabras de cierto sinsabor por ver que hay partidos muy seguidos en el calendario de la Liga 1. Sin embargo, afrontarán el partido tal cual en busca de seguir peleando jornada a jornada el Torneo Clausura 2025.

Así fue la lesión de Facundo Callejo

En el inicio de la segunda parte, Facundo Callejo fue a disputar un balón y en plena carrera sintió un estirón que le impidió seguir en competencia. El goleador de la Liga 1 se fue entre lágrimas a la banca de suplentes, pero luego estuvo alentando a sus compañeros.

