Facundo Callejo pone el descuento de 2-1 y preocupa a Universitario en el Estadio Monumental
A los 34 minutos del primer tiempo, Facundo Callejo puso el descuento para Cusco FC y ahora Universitario gana 2-1 en el Estadio Monumental de Ate en la lucha por el Torneo Clausura.
Kevin Quevedo anotó el 2-0 de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos y se emocionó - VIDEO
¡Se quedó con 10! Yoshimar Yotún es expulsado tras revisión del VAR y complica a Cristal - VIDEO
¡Garra crema! Álex Valera marcó en el último segundo el 2-1 de Universitario sobre UTC
Erinson Ramírez anotó el 1-1 para UTC y mandó a callar a la hinchada de Universitario
¡Celébralo, Crema! Álex Valera anotó el 1-0 a favor de Universitario vs UTC por Liga 1
Irven Ávila anotó el 2-2 de Sporting Cristal ante Cusco FC y se consolida como goleador histórico
¡Sorpresa en el Cusco! Leando Sosa se anticipó y anotó el primero de Sporting Cristal
¡Al ángulo! Jairo Concha anotó un golazo de larga distancia para el empate de Universitario
