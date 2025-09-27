0
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC por el Clausura
Facundo Callejo anotó el 2 a 1 a favor de Cusco FC y Universitario se preocupa en el Estadio Monumental | Composición: Líbero

Facundo Callejo pone el descuento de 2-1 y preocupa a Universitario en el Estadio Monumental

A los 34 minutos del primer tiempo, Facundo Callejo puso el descuento para Cusco FC y ahora Universitario gana 2-1 en el Estadio Monumental de Ate en la lucha por el Torneo Clausura.

Luis Blancas
