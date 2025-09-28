¿Confiados? Figura de Alianza Atlético dio fuerte mensaje previo duelo con Universitario: "Muy..."

Universitario de Deportes se mantiene como líder en solitario del Torneo Clausura 2025 tras imponerse 3-2 a Cusco FC. Ahora, los cremas se enfocan en su próximo reto frente a Alianza Atlético por la fecha 12. En la antesala, la gran figura de los ‘churres’, Agustín Granero, compartió sus sensaciones y lanzó una clara advertencia.

En la presente temporada, Alianza Atlético de Sullana se ha caracterizado por ser un equipo competitivo, con un planteamiento sólido y jugadores destacados. Si bien en las últimas fechas los resultados no han sido los mejores y prácticamente quedaron fuera de la pelea por el título, siguen siendo un rival incómodo para cualquiera.

¿Qué dijo Agustín Granero sobre Universitario?

Por ello, durante una entrevista con GOLPERÚ, le consultaron a Agustín Graneros por su opinión sobre no poder ejercer su localía en el Estadio Campeones del 36 de Piura para el próximo partido ante la escuadra crema y por sus sensaciones previo a este enfrentamiento.

Al respecto, el delantero no dudó en lamentar el no poder jugar al lado de su hinchada en Piura. Sin embargo, sorprendió cuando recordó que han logrado puntuar ante los llamados grandes del fútbol peruano (Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal), por lo que buscarán repetir la hazaña

Video: GOLPERÚ

"Obviamente, nosotros quisiéramos jugar en nuestra casa, pero por razones de fuerza mayor se juega en Trujillo. Pero también tengamos en cuenta que en el año le ganamos a los tres grandes, y ninguno de los tres nos sacó los 3 puntos. Así que estamos muy tranquilos de ese lado", señaló el delantero.

Asimismo, opinó sobre la pelea en los primeros lugares del Clausura, destacando a Universitario y Cusco FC como los equipos más firmes: "Creo que Cusco viene haciendo muy bien las cosas, la ‘U’ también. Son clubes que sacaron una pequeña diferencia en este Clausura y, faltando pocas fechas, creo que va a estar peleado".

¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

El duelo entre Universitario vs Alianza Atlético se jugará este miércoles 1 de octubre a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los cremas buscarán prolongar su buen momento para seguir en la cima del Torneo Clausura, mientras que los 'churres' necesitan ganar para soñar con puestos de Copa Libertadores.