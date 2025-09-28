¡Inesperado! Universitario cayó goleado por 7-1 y perdió el título del torneo peruano 2025

Universitario de Deportes tiene como objetivo coronarse en el Torneo Clausura y alcanzar el ansiado tricampeonato nacional en la Liga 1. Asimismo, la escuadra merengue busca destacar en todas sus disciplinas. En ese contexto, los hinchas recibieron una dura noticia luego de que el equipo cayera goleado ante su rival y perdiera el título del torneo.

En el Torneo Sub 18, Universitario llegó con la ambición de levantar el título del Torneo Apertura, enfrentando en la gran final a Sporting Cristal. En el partido de ida, los cremas sufrieron una dura derrota por 4-0, por lo que en la vuelta en Campo Mar U buscaban remontar la serie.

El equipo dirigido por Piero Alva se adelantó en el marcador gracias a un gol de Hiroshi Mejía a los 11 minutos, quien dejó en el camino a varios rivales y, desde el borde del área, puso el 1-0 que encendía la ilusión.

Sin embargo, Cristal reaccionó rápido y con los tantos de Jair Moretti (27’ y 34’) y Gerson Castillo (94’), remontó el encuentro y sentenció la eliminatoria.

Universitario cayó goleado ante Sporting Cristal y perdió el título.

Con este resultado, Universitario cayó duramente goleador por un global de 7-1 y se quedó con la amargura de no poder coronarse en el Torneo Apertura Sub 18.

Universitario deberá mejorar para el Torneo Clausura del Torneo Sub 18

Tras este duro golpe frente a un clásico rival, los cremas deberán reponerse y enfocarse en mejorar su rendimiento de cara al inicio del Clausura, donde estarán obligados a pelear por el título del Torneo Sub 18 y mantener vivas sus aspiraciones.

Cabe recordar que el campeón del torneo obtendrá su boleto a la Liga 3 de la próxima temporada y también clasificará a la Copa Libertadores Sub 20.