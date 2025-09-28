0
EN VIVO
Racing vs Independiente por el Clausura Argentino
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado

¡Inesperado! Universitario cayó goleado por 7-1 y perdió el título del torneo peruano 2025

Universitario de Deportes sufrió un duro golpe al caer goleado de manera contundente frente a su rival, desatando el lamento de su hinchada y perdiendo la chance del título.

Angel Curo
Universitario cayó goleado por 7-1 y perdió el título del torneo peruano
Universitario cayó goleado por 7-1 y perdió el título del torneo peruano | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes tiene como objetivo coronarse en el Torneo Clausura y alcanzar el ansiado tricampeonato nacional en la Liga 1. Asimismo, la escuadra merengue busca destacar en todas sus disciplinas. En ese contexto, los hinchas recibieron una dura noticia luego de que el equipo cayera goleado ante su rival y perdiera el título del torneo.

Álvaro Barco habló de la continuidad de Álex Valera en Universitario

PUEDES VER: ¿Se va? Álvaro Barco se pronunció sobre el futuro de Valera tras triunfo ante Cusco: "Extranjero…"

En el Torneo Sub 18, Universitario llegó con la ambición de levantar el título del Torneo Apertura, enfrentando en la gran final a Sporting Cristal. En el partido de ida, los cremas sufrieron una dura derrota por 4-0, por lo que en la vuelta en Campo Mar U buscaban remontar la serie.

El equipo dirigido por Piero Alva se adelantó en el marcador gracias a un gol de Hiroshi Mejía a los 11 minutos, quien dejó en el camino a varios rivales y, desde el borde del área, puso el 1-0 que encendía la ilusión.

Sin embargo, Cristal reaccionó rápido y con los tantos de Jair Moretti (27’ y 34’) y Gerson Castillo (94’), remontó el encuentro y sentenció la eliminatoria.

Universitario de Deportes

Universitario cayó goleado ante Sporting Cristal y perdió el título.

Con este resultado, Universitario cayó duramente goleador por un global de 7-1 y se quedó con la amargura de no poder coronarse en el Torneo Apertura Sub 18.

Universitario deberá mejorar para el Torneo Clausura del Torneo Sub 18

Tras este duro golpe frente a un clásico rival, los cremas deberán reponerse y enfocarse en mejorar su rendimiento de cara al inicio del Clausura, donde estarán obligados a pelear por el título del Torneo Sub 18 y mantener vivas sus aspiraciones.

Cabe recordar que el campeón del torneo obtendrá su boleto a la Liga 3 de la próxima temporada y también clasificará a la Copa Libertadores Sub 20.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación tras victoria de Universitario

  2. Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano