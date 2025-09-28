- Hoy:
Paolo Guerrero dio tajante respuesta cuando le preguntaron por el árbitro Zamora: "Nos..."
Paolo Guerrero habló en caliente tras el partido entre Alianza Lima y Cienciano, y lanzó un contundente mensaje sobre el arbitraje de Zamora, cuestionando su bajo rendimiento durante el encuentro.
Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este encuentro se vio envuelto en polémica debido a la actuación del árbitro Jonathan Zamora, quien recibió críticas por sus decisiones cuestionables. Posteriormente, Paolo Guerrero fue consultado y respondió de manera contundente.
"Ya se ha hecho costumbre hablar del árbitro No voy a entrar en esa cuestión. Nos hicieron dos goles muy rápido Creo que teníamos condiciones para hacer un gran partido, pero bueno".
Video: L1MAX
