Paolo Guerrero dio tajante respuesta cuando le preguntaron por el árbitro Zamora: "Nos..."

Paolo Guerrero habló en caliente tras el partido entre Alianza Lima y Cienciano, y lanzó un contundente mensaje sobre el arbitraje de Zamora, cuestionando su bajo rendimiento durante el encuentro.

Luis Blancas
Paolo Guerrero dio rotundo mensaje sobre el arbitraje del Alianza Lima vs Cusco Fc
Paolo Guerrero dio rotundo mensaje sobre el arbitraje del Alianza Lima vs Cusco Fc | Composición: Líbero
Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este encuentro se vio envuelto en polémica debido a la actuación del árbitro Jonathan Zamora, quien recibió críticas por sus decisiones cuestionables. Posteriormente, Paolo Guerrero fue consultado y respondió de manera contundente.

"Ya se ha hecho costumbre hablar del árbitro No voy a entrar en esa cuestión. Nos hicieron dos goles muy rápido Creo que teníamos condiciones para hacer un gran partido, pero bueno".

Video: L1MAX

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

