Carlos Zambrano da tajante mensaje luego de ser expulsado en Alianza Lima: "He pasado cosas peores"
El defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, impactó con firmes palabras luego de ser expulsado y complicar el juego ante Cienciano. El 'León' se dirigió a los hinchas.
Una de las acciones que generó todo tipo de reacciones en el Alianza Lima vs Cienciano fue la expulsión de Carlos Zambrano. El defensa blanquiazul dejó al equipo con 10 jugadores cuando el plantel caía 2-0, lo que ocasionó mucha molestia de la hinchada 'victoriana'. Ante ello, el 'León' no dudó en pronunciarse y dirigirse a los aficionados.
PUEDES VER: Con la derrota ante Cienciano: ¿Alianza Lima sigue siendo candidato a ganar el Torneo Clausura?
Una vez que llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las cámaras de "Fútbol en América" lograron algunas declaraciones del capitán de Alianza Lima tras ser expulsado en Cusco. El 'Káiser' lamentó lo sucedido y no dudó en pedir disculpas a los millones de hinchas. Espero reponerse de ello y seguir peleando por los objetivos del 2025.
"Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Me siento culpable, responsable… no solamente este partido sino otros partidos también que ha pasado. Ya llegará el momento de hablar con mis compañeros. Sé la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso. Yo tengo que disculparme con mis compañeros, con todo el equipo", manifestó.
(VIDEO: Fútbol en América)
Siguiendo esa línea, sabe que una roja, en un campo complicado como Cusco, puede perjudicar al plantel, por lo que hace un mea culpa por dejar con 10 hombres a su equipo, y más con un marcador adverso que era casi imposible de remontar.
"Una expulsión siempre expone al grupo y más en altura. Simplemente tratar de corregirlas, sé que voy a levantarme de estas. O sea, he pasado cosas peores y a levantarme nada más. Falta mucho todavía", agregó.
Carlos Zambrano y sus expulsiones en el 2025
Con la expulsión en el partido ante Cienciano en Cusco, Carlos Zambrano suma seis tarjetas rojas en lo que va de la temporada 2025:
- Alianza Lima vs. Cienciano (Cusco) | Liga 1
- Alianza Lima vs. Universidad de Chile (Lima) | Copa Sudamericana
- Alianza Lima vs. Gremio (Porto Alegre) | Copa Sudamericana
- Alianza Lima vs. Talleres (Córdoba) | Copa Libertadores
- Alianza Lima vs. Talleres (Lima) | Copa Libertadores
- Alianza Lima vs. Cienciano (Lima) | Liga 1
