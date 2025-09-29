0
Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN DIRECTO por el Clausura
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

Filtran video de insultos racistas contra Eryc Castillo durante partido de Cienciano vs Alianza Lima

Eryc Castillo fue víctima de un episodio de racismo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuando hinchas de Cienciano comenzaron a insultarlo directamente con frases ofensivas y discriminatorias.

Luis Blancas
Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. En medio de este encuentro lleno de polémicas, Eryc Castillo ha sido foco de críticas por la falta que le costó una tarjeta roja y por haber estado en el ojo de la tormenta al sufrir un acto de racismo por parte de la hinchada local.

Alejandro Hohberg dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras ganar 2-1 con Cienciano

PUEDES VER: Hohberg dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras ganar 2-1 con Cienciano: "Un equipo..."

Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, sufrió acto racista por hinchas de Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso

Después del encuentro, se revelaron las contundentes imágenes en las que se escuchó a hinchas de Cienciano insultar al futbolista ecuatoriano Castillo con palabras racistas e insultos hacia su madre.

Video: Socios Organizados AL1901

De acuerdo al video difundido por la cuenta de Socios Organizados AL1901 este lunes 29 de septiembre, se puede escuchar a los fanáticos cusqueños decir "Hijo de p*" y a otro decir "Mono de m*" en referencia a Eryc Castillo, figura de Alianza Lima.

Alianza Lima puede tomar acciones ante el acto de racismo contra de Eryc Castillo

Si Alianza Lima decide emprender acciones legales contra estos actos racistas, puede utilizar estas imágenes como evidencia y solicitar a la Comisión Disciplinaria que sancione de manera inmediata a Cienciano con la clausura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega u otra medida drástica.

Como se sabe, este video es una prueba concreta del acto de racismo que sufrió Eryc Castillo en el duelo Cienciano vs Alianza por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Además, servirá como antecedente en caso de que ocurran nuevamente actos de discriminación en la Liga 1, ya que en toda Sudamérica se promueve el mensaje de no racismo por encargo de la CONMEBOL.

Hasta el momento, Alianza no ha anunciado medidas, y mucho menos un comunicado oficial en el que manifieste sus principales acciones condenando estos actos racistas por parte de la hinchada de Cienciano hacia Castillo.

