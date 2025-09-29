Mr. Peet se pronuncia tras polémica falta de Kevin Quevedo a Beto Da Silva: "Todo no es expulsión"

Alianza Lima estuvo con 10 hombres luego de la expulsión de Carlos Zambrano ante Cienciano. Había mucho malestar en el equipo blanquiazul y esto se vio en una acción de Kevin Quevedo sobre Beto Da Silva, en el que el cuadro del 'Papá' reclamó airadamente la segunda tarjeta roja para un futbolista 'victoriano'.

En los tiempos de descuentos de la primera parte, Quevedo da un golpe en la espalada de Beto Da Silva, quien grita de dolor y cae sobre el césped. El árbitro Jonathan Zamora solo mostró la tarjeta amarilla, generando un malestar en todo el comando técnico cusqueño.

(VIDEO: L1 MAX)

Mr. Peet se pronuncia tras polémica falta de Kevin Quevedo a Beto Da Silva

Tras esta acción polémica que se comentó en redes sociales, Mr. Peet no dudó en pronunciarse durante su programa en vivo de "Madrugol". El periodista deportivo fue claro al decir que solo fue un 'manotazo', por lo que no amerita una expulsión en todos los contactos entre rivales. Por si fuera poco, explotó con la audiencia al ver que muchos pedían la tarjeta roja para el atacante de Alianza Lima.

"Lo de (Kevin) Quevedo no es expulsión. Es un… Todo quieren que sea expulsión, cualquier h…creen que es expulsión. Quevedo hace un manotazo… o sea, todo no es expulsión. Lo de González es expulsión", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

Lo cierto, es que esta jugada no generó un llamado del VAR o una decisión más determinante del árbitro principal. Kevin Quevedo solo vio la tarjeta amarilla y se fueron al descanso con 10 hombres. El juego terminó siendo favorable para Cienciano con un marcador de 2-1, que complica las aspiraciones de los blanquiazules en el Torneo Clausura.