Rebagliati deja fuera a Alianza de la pelea por el Torneo Clausura: "Mucha suerte..."

La derrota de Alianza Lima ante Cienciano los alejó de la posibilidad de seguir soñando en conquistar el Torneo Clausura. El destacado periodista Diego Rebagliati señaló que los dirigidos por Néstor Gorosito ya no tienen chance de pelear ante Universitario de Deportes y que esta responsabilidad pasa a otros.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima tendría que haberse enfocado en conseguir una victoria ante Cienciano en Cusco; sin embargo, el resultado no acompañó a los blanquiazules. En tanto, Universitario de Deportes sí pudo sumar de a tres ante Cusco FC y con ello acaricia cada vez más de cerca el 'tri'.

Rebagliati asegura que Alianza Lima quedó fuera de la lucha por el Clausura

Diego Rebagliati analizó el futuro de Alianza Lima en los partidos que restan de cara al final de temporada. Según el reconocido periodista, los íntimos habrían quedado fuera de cualquier lucha y su derrota en la última fecha del Torneo Clausura fue el detonante para confirmar que Universitario solo depende de sí mismo.

"Alianza ya no le va a poder quitar el Clausura a la 'U'. Si alguie le puede quitar el Clausura a la 'U', son ellos mismos jugándose en contra y cayéndose mucho o creo que Cusco y Cristal agarrando ritmo nuevamente. Cusco agarrando una buena racha o Cristal ganándole a la 'U' y luego teniendo mucha suerte en que la 'U' tropiece", sostuvo.

Alianza Lima está actualmente en la sexta posición de la tabla del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 con apenas 15 puntos. Por encima de ellos están ADT, Deportivo Garcilaso, Cusco FC, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Al campeonato todavía le quedan varias fechas, pero las chances de revertir el rumbo a favor de los blanquiazules son casi nulas.