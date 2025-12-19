0

¿A qué hora juega la Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa y dónde ver la final?

El clásico Alajuelense vs. Saprissa definirá al campeón del Apertura de la Liga de Costa Rica. Horarios y canales para ver la final de vuelta.

Jesús Yupanqui
Horarios y canales para ver la final Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa.
Horarios y canales para ver la final Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa. | Composición Líbero
COMPARTIR

Tras empatar 2-2 en San José, Saprissa y Alajuelense se enfrentarán en el estadio Alejandro Morera Soto para definir al campeón del Torneo Apertura de la Liga de Costa Rica. Horarios y canales para ver en vivo el clásico que promete cautivar a más de uno.

Real Madrid y Sevilla juegan este sábado por la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-26.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Sevilla y en qué canal ver transmisión del partido?

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Saprissa?

El clásico entre Alajuelense contra Saprissa, que definirá al campeón del Apertura, se realizará este sábado 20 de diciembre.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Saprissa?

Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa juegan a las 19:00 horas de Costa Rica.

  • México: 19:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile: 22:00 horas

¿Dónde ver Alajuelense vs. Saprissa?

La transmisión del clásico entre Alajuelense contra Saprissa será transmitido EN VIVO por FUTV. Además, Libero.pe te llevará el minuto a minuto la final del Apertura de la Liga de Costa Rica.

¿Cómo llega Alajuelense y Saprissa?

Tanto como Alajuelense y Saprissa llegan a la cita sin suspendidos. Por ese motivo, los entrenadores Óscar Ramírez y Vladimir Quesada no realizarán variantes con relación al equipo que presentaron en la ida.

'Machillo' expresó el beneficio que tuvo Saprissa en el primer semestre del año. El DT indicó que Alajuelense disputó varios partidos al inicio de temporada.

"En este semestre hemos tenido la desventaja de exponerse en Centroamericana y el rival ha tenido tiempo de estudiarnos. Hemos lidiado con esto", expresó el DT de Liga.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Cecilio Waterman, exdelantero de Alianza Lima, da el batacazo firmando por equipo campeón

  2. Abel Hernández, delantero del interés de la 'U' y Cristal, confirma su futuro: "Del exterior..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano