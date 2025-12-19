- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Pablo Bengoechea
¿A qué hora juega la Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa y dónde ver la final?
El clásico Alajuelense vs. Saprissa definirá al campeón del Apertura de la Liga de Costa Rica. Horarios y canales para ver la final de vuelta.
Tras empatar 2-2 en San José, Saprissa y Alajuelense se enfrentarán en el estadio Alejandro Morera Soto para definir al campeón del Torneo Apertura de la Liga de Costa Rica. Horarios y canales para ver en vivo el clásico que promete cautivar a más de uno.
¿Cuándo juega Alajuelense vs. Saprissa?
El clásico entre Alajuelense contra Saprissa, que definirá al campeón del Apertura, se realizará este sábado 20 de diciembre.
¿A qué hora juega Alajuelense vs. Saprissa?
Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa juegan a las 19:00 horas de Costa Rica.
- México: 19:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
- Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile: 22:00 horas
¿Dónde ver Alajuelense vs. Saprissa?
La transmisión del clásico entre Alajuelense contra Saprissa será transmitido EN VIVO por FUTV. Además, Libero.pe te llevará el minuto a minuto la final del Apertura de la Liga de Costa Rica.
¿Cómo llega Alajuelense y Saprissa?
Tanto como Alajuelense y Saprissa llegan a la cita sin suspendidos. Por ese motivo, los entrenadores Óscar Ramírez y Vladimir Quesada no realizarán variantes con relación al equipo que presentaron en la ida.
'Machillo' expresó el beneficio que tuvo Saprissa en el primer semestre del año. El DT indicó que Alajuelense disputó varios partidos al inicio de temporada.
"En este semestre hemos tenido la desventaja de exponerse en Centroamericana y el rival ha tenido tiempo de estudiarnos. Hemos lidiado con esto", expresó el DT de Liga.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90