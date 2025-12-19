¿A qué hora juega la Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa y dónde ver la final?

Tras empatar 2-2 en San José, Saprissa y Alajuelense se enfrentarán en el estadio Alejandro Morera Soto para definir al campeón del Torneo Apertura de la Liga de Costa Rica. Horarios y canales para ver en vivo el clásico que promete cautivar a más de uno.

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Saprissa?

El clásico entre Alajuelense contra Saprissa, que definirá al campeón del Apertura, se realizará este sábado 20 de diciembre.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Saprissa?

Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa juegan a las 19:00 horas de Costa Rica.

México: 19:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile: 22:00 horas

¿Dónde ver Alajuelense vs. Saprissa?

La transmisión del clásico entre Alajuelense contra Saprissa será transmitido EN VIVO por FUTV. Además, Libero.pe te llevará el minuto a minuto la final del Apertura de la Liga de Costa Rica.

¿Cómo llega Alajuelense y Saprissa?

Tanto como Alajuelense y Saprissa llegan a la cita sin suspendidos. Por ese motivo, los entrenadores Óscar Ramírez y Vladimir Quesada no realizarán variantes con relación al equipo que presentaron en la ida.

'Machillo' expresó el beneficio que tuvo Saprissa en el primer semestre del año. El DT indicó que Alajuelense disputó varios partidos al inicio de temporada.

"En este semestre hemos tenido la desventaja de exponerse en Centroamericana y el rival ha tenido tiempo de estudiarnos. Hemos lidiado con esto", expresó el DT de Liga.