Deportivo Saprissa vs Alajuelense EN VIVO por FUTV, Final Apertura 2025: a qué hora juega y dónde ver

Llegó el día de la primera final entre Deportivo Saprissa vs Alajuelense en La Cueva, Estadio Ricardo Saprissa de San José. Sigue este encuentro que se juega HOY, miércoles 17 de diciembre, a partir de las 20:00 horas locales (21:00 hora peruana) con la transmisión en exclusiva de FUTV, así como ONLINE GRATIS en el minuto a minuto de Libero.pe.

Previa Saprissa vs Alajuelense

Un partido clave para la temporada 2025, en el que Deportivo Saprissa tiene la presión nacional en busca de prolongar la definición del título general del fútbol de Costa Rica. Los violetas inician la llave en condición de local, en el que no han podido superar a Alajuelense en lo que va del presente año.

Sin embargo, tiene la convicción de tener el apoyo de su afición en estos primeros 90 minutos en La Cueva, sabiendo que no hay margen de error si realmente quiere consagrarse por todo lo alto en este Apertura 2025. Solo así, se afrontará una nueva llave que determinará al campeón general del fútbol costarricense.

Por el lado de Alajuelense, es el plantel con un alto ratio de probabilidad de sacar la llave adelante. Tiene la ventaja de cerrar en condición de local, en el que no conoce de derrotas desde agosto del 2025 cuando cayó 0-1 ante Herediano en la jornada 3 del Apertura. Ahora, se verá cara a cara ante un Saprissa que llega motivado, pero que no ha podido superarlos en cada uno de los encuentros que ha tenido en la presente temporada.

Llaves del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica.

¿Cuándo juega Saprissa vs Alajuelense?

El partido entre Deportivo Saprissa vs Alajuelense por la ida de la final del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica se juega HOY, miércoles 17 de diciembre, en el estadio 'La Cueva', Ricardo Saprissa. El cuadro morado necesita a como de lugar una victoria en busca de sacar una clara ventaja en la llave.

¿A qué hora juega Saprissa vs Alajuelense?

Este primera final de Costa Rica inicia a partir de las 20:00 horas locales (21:00 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México, Costa Rica: 20:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21:00 horas

Venezuela, Bolivia: 22:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 23:00 horas

¿Dónde ver Saprissa vs Alajuelense?

Este choque entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se verá por la señal en vivo y en exclusiva de FUTV para todo el territorio de Costa Rica. De igual manera, puedes seguirlo minuto a minuto ONLINE GRATIS por Libero.pe.

Entradas Saprissa vs Alajuelense

Estos son los precios de entradas para ver el partido entre Saprissa vs Alajuelense:

Sol Sur: 12 mil colones

Sol Norte: 14 mil colones

Sombra regular: 20 mil colones

Sombra preferencial: 23 mil colones

Platea regular: 26 mil colones

Platea preferencial: 30 mil colones

Palcos: 55 mil colones

Club morado: 65 mil colones

Entradas Saprissa vs Alajuelense.

Saprissa vs Alajuelense: pronóstico, cuánto paga, apuestas y cuotas

Sobre el papel, Deportivo Saprissa se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria en esta primera final del Apertura ante Alajuelense en La Cueva. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS SAPRISSA EMPATE ALAJUELENSE Betsson 2.25 2.98 3.25 Betano 2.30 2.95 3.25 Bet365 2.20 3.10 3.10 1XBet 2.24 2.92 3.22 Doradobet 2.30 2.85 3.40

Posibles alineaciones Saprissa vs Alajuelense

Deportivo Saprissa: Alvarado, Duarte, Escobar, Mora, Taylor, Waston, Acuña, Guzmán, Sinclair, Loría, Madrigal.

Alajuelense: Mora, Gamboa, Matarrita, Pinar, Villalobos, Borges, Bran, Cisneros, Campbell, Lucumí, Michel.

Últimos 5 partidos entre Saprissa vs Alajuelense