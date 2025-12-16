¿A qué hora juega Saprissa vs Alajuelense y dónde ver partido del fútbol de Costa Rica?

Momento de ver el partido Saprissa vs Alajuelense por la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. El encuentro a disputarse en el estadio Ricardo Saprissa Aymá promete muchas emociones de principio a fin, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.

PUEDES VER: Barcelona sufrió para vencer a Guadalajara y avanzar en la Copa del Rey

¿A qué hora juega Saprissa vs Alajuelense?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Saprissa vs Alajuelense, válido por la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica:

México: 20:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21:00 horas

Venezuela, Bolivia: 22:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 22:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 23:00 horas (domingo)

España: 03:00 horas (jueves)

¿Dónde ver Saprissa vs Alajuelense?

El partido de Saprissa vs Alajuelense por la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica será transmitido por FUTV para Costa Rica. También puedes seguir el minuto a minuto por la web de Líbero.

Saprissa vs Alajuelense por la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Saprissa llega en buen momento luego de haber superado a Cartaginés en semifinales. En la ida se impuso 2-1, al igual que en la vuelta donde consiguió el mismo resultado para acceder a esta instancia final.

Por su parte, el equipo de Oscar “Machillo” Ramírez llega con confianza tras haber logrado su tercera Copa Centroamericana consecutiva al vencer a Xelajú a finales de noviembre.