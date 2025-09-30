Retiro AFP 2025: consulta el cronograma para registrar tu solicitud, según tu número de DNI

¡Es oficial! El cronograma para retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 2025 se publicó y ahora los afiliados que deseen acceder a su dinero aportado, podrán saber en qué fechas deben presentar su solicitud, de acuerdo a su último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Retiro AFP 2025: ¿en qué fechas puedo solicitar el desembolso?

Si estás evaluando acceder al dinero aportado en tu cuenta AFP, es importante conocer que el registro de la solicitud se realizará a partir del 21 de octubre del 2025, según el cronograma y de acuerdo al último dígito de tu DNI. Sepa en qué fechas te corresponde:

Si termina en letra : 21 de octubre o el 19 de noviembre.

: 21 de octubre o el 19 de noviembre. Si termina en 0 : 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre. Si termina en 1 : 24, 27 de octubre y 21 de noviembre.

: 24, 27 de octubre y 21 de noviembre. Si termina en 2 : 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre. Si termina en 3 : 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre. Si termina en 4 : 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre. Si termina en 5 : 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre. Si termina en 6 : 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre.

: 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre. Si termina en 7 : 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre. Si termina en 8 : 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre. Si termina en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Cronograma para registrar la solicitud de retiro AFP 2025, según dígito de DNI.

¿Cómo se realizará el registro de solicitud del octavo retiro AFP?

Según lo establecido en la ley del retiro AFP 2025, el registro de la solicitud se realizará hasta en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una:

1er desembolso: hasta 1 UIT dentro de los 30 días de presentada la solicitud.

hasta 1 UIT dentro de los 30 días de presentada la solicitud. 2do, 3ro y 4to desembolso: cada 30 días después del anterior, también de hasta 1 UIT cada uno, hasta completar el monto pedido.

Además, se precisa que las modalidades serán de manera virtual y presencial. Se espera la habilitación de una plataforma web oficial administrada por la Asociación de AFP o cada AFP (Integra, Habitat, Prima, Profuturo). El registro estará disponible en días según el último dígito del DNI, para evitar saturación.

¿Cómo se podría presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en línea?

Si bien ya conoce el cronograma para presentar la solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT, es importante destacar que el proceso aún está por confirmarse, pero se estima que se desarrollaría de la siguiente manera: