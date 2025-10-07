Retiro AFP de hasta 4 UIT en 2025: ¿Qué debo hacer si mi empresa no deposita mis aportes?

El retiro AFP en este 2025 representa una gran ayuda para miles de ciudadanos, que esperan acceder a sus fondos para cubrir gastos, pagar deudas y demás. Sin embargo, hay un panorama que se debe tener en cuenta, y es que existen empresas que no están realizando los abonos mensuales, lo que significará un impacto negativo para los aportantes.

Ahora te explicaremos detalladamente qué pasos debes seguir para realizar la consulta en la plataforma de AFP a la que estás afiliado(a) y qué procedimiento debes seguir para presentar el reclamo ante tu empleador, que tiene la responsabilidad de depositar el 10 % de tu sueldo al seguro.

¿Qué pasa si mi empresa no deposita mi AFP?

Antes de proceder a cualquier tipo de queja, asegúrate de que efectivamente hubo omisión. Para ello, revisa tu estado de cuenta de la AFP para ver si figura algún mes sin aporte, del mismo modo, verifica tus boletas de pago o contratos y consulta con tu AFP qué aportes han sido recepcionados o no.

Consulta tu saldo en tus fondos de pensiones antes del retiro. | Imagen: AFP

Una vez corroborada la información, procede a presentar un reclamo a tu empresa solicitando que regularice los aportes omitidos. Este puede ser de manera escrita y te recomendamos que conserves una copia del escrito con sello de recepción. Si la empresa responde, solicita que te presente el plan de pagos o cronograma de regularización.

Ante un panorama que afecte tus derechos, recuerda que puedes dirigirte al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) o la autoridad regional correspondiente para presentar una denuncia por incumplimiento de obligaciones laborales. Adicionalmente, el retiro solo aplica sobre los aportes que sí están efectivamente en el fondo, por lo que si tu empresa no depositó, esos montos no cuentan como parte del saldo que puedes retirar.

¿Cómo consultar mis aportes a mi AFP?

Ingresa a la plataforma digital de tu AFP, en este podrás observar detalladamente los aportes que se han realizado a tu cuenta. Te compartimos los enlaces, según corresponda, para que verifiques si estás al día antes de realizar la solicitud de retiro de hasta 4 UIT desde este 21 de octubre: