Retiro AFP 2025: ¿Cuándo podré hacer la solicitud de desembolso si mi DNI termina en 0?

El esperado cronograma oficial para el retiro de fondos AFP 2025 finalmente fue publicado el pasado 30 de septiembre, marcando el inicio de la cuenta regresiva para millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones que buscan acceder a hasta 4 UIT (equivalente a S/ 21,400). Esta medida, aprobada por el Congreso como parte de la Ley N.° 32445, permitirá el retiro en cuatro armadas mensuales, cada una de hasta 1 UIT.

Tal como en procesos anteriores, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha establecido un cronograma escalonado para la presentación de solicitudes, determinado por el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). El objetivo es evitar la congestión de plataformas y garantizar un proceso ordenado para los más de 6 millones de afiliados elegibles.

Y, como siempre ocurre cuando se publica el cronograma, muchos peruanos se hacen la misma pregunta: "¿Cuándo me toca a mí?". Ante ello, te contamos exactamente qué días te corresponde iniciar el trámite si tu DNI termina en 0, además de información clave sobre los desembolsos y cómo no perder tu turno.

¿Cuándo pueden solicitar el retiro AFP 2025 los afiliados con DNI terminado en 0?

Si tu DNI termina en 0, según el cronograma oficial publicado el 30 de septiembre, podrás ingresar tu solicitud de retiro en las siguientes fechas:

Primera fecha asignada: martes 22 de octubre de 2025

martes 22 de octubre de 2025 Segunda fecha asignada (alternativa): miércoles 23 de octubre de 2025

(alternativa): miércoles 23 de octubre de 2025 Tercera opción (registro libre): Desde el 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026

Estas fechas son claves: quienes presenten su solicitud en los días asignados recibirán su primer desembolso (hasta 1 UIT) 30 días calendario después, es decir, a partir del 21 o 22 de noviembre de 2025, dependiendo del día exacto de registro.

Mientras antes presentes tu solicitud en tu fecha correspondiente, más pronto recibirás el dinero. No es necesario acudir presencialmente; el trámite se realizará en línea, como en procesos anteriores.

¿Cómo se realizará el retiro de AFP en 2025?

El proceso sigue una estructura ya familiar para muchos afiliados, pero aquí te recordamos los puntos clave:

El retiro máximo autorizado es de hasta 4 UIT, es decir, S/ 21,400.

El desembolso se realiza en cuatro armadas:

Primer pago: Hasta 1 UIT, 30 días calendario después de presentar la solicitud.

Segundo pago: 30 días después del primer pago.

Tercer pago: 30 días después del segundo pago.

Cuarto pago: 30 días después del tercer pago.

El cronograma de solicitudes es por dígito final del DNI (ver más abajo).

El período general para presentar solicitudes va del 21 de octubre de 2025 al 18 de enero de 2026.

Si un afiliado desea detener el retiro en cualquier etapa, puede comunicar su desistimiento al menos 10 días antes del siguiente pago.

En casos de deuda por pensión alimentaria, se puede retener hasta el 30 % de cada desembolso.

Cronograma completo de solicitud del Retiro AFP 2025

Este es el cronograma oficial publicado el 30 de septiembre por la SBS y las AFP, según el último dígito del DNI:

Letra: 21 de octubre-19 de noviembre

0: 22 y 23 de octubre - 20 de noviembre

1: 24 y 27 de octubre - 21 de noviembre

2: 28 y 29 de octubre - 24 de noviembre

3: 30 y 31 de octubre - 25 de noviembre

4: 3 y 4 de noviembre - 26 de noviembre

5: 5 y 6 de noviembre - 27 de noviembre

6: 7 y 10 de noviembre - 28 de noviembre

7: 11 y 12 de noviembre - 1 de diciembre

8: 13 y 14 de noviembre - 2 de diciembre

9: 17 y 18 de noviembre - 3 de diciembre

Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026

¿Cómo se presenta la solicitud?

La Asociación de AFP habilitará, como en retiros anteriores, una plataforma web oficial donde se podrá: