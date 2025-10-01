Retiro AFP 2025 | Quiénes serán los primeros afiliados en recibir sus fondos: REVISA AQUÍ las fechas programadas

En el Perú, el retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continúa siendo un tema de alta atención pública. En 2025, mediante la llamada "Ley del octavo retiro AFP" (Ley N° 32445), se permitió a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) retirar hasta 4 UIT, equivalente aproximadamente a S/ 21,400. El reglamento operativo para este retiro fue aprobado en septiembre, y el 30 de del mismo mes se difundió el cronograma oficial para las solicitudes y desembolsos.

Este mecanismo busca otorgar liquidez a un amplio abanico de afiliados, pero como en retiros anteriores, el orden y el momento en que se efectúen los pagos dependerán del cronograma segmentado (por dígito de DNI). Por tanto, no todos recibirán sus fondos al mismo tiempo. En esta nota informativa explicamos quiénes serán, según el cronograma, los primeros en percibir sus montos.

¿Quiénes serán los primeros afiliados en recibir sus fondos?

Según el reglamento aprobado y las informaciones difundidas tras el anuncio del cronograma, los primeros afiliados en recibir su primer desembolso serán aquellos que registren su solicitud tan pronto como les toque según su DNI, y que estén entre los primeros grupos habilitados para solicitar el retiro. La norma dispone que:

Las solicitudes podrán presentarse a partir del 21 de octubre de 2025.

El desembolso del primer tramo (de hasta 1 UIT, es decir, hasta S/ 5,350) se realizará en un plazo de 30 días calendario desde la presentación de la solicitud.

Siguiendo la lógica, los afiliados cuyos DNI correspondan a los primeros grupos tendrán la capacidad de presentar su solicitud en las primeras fechas del cronograma, por lo que serán los primeros en recibir ese pago inicial en noviembre de 2025.

Es importante destacar que, aunque el reglamento y los medios han sostenido una estructura escalonada, los desembolsos posteriores continuarán de forma mensual (cada 30 días) hasta completar los cuatro tramos, siempre que el afiliado lo haya solicitado.

Además, el reglamento contempla que si el afiliado desiste del retiro, puede comunicarlo a su AFP al menos 10 días antes del depósito programado y así suspender los pagos restantes.

También cabe mencionar que, en casos de deudas alimentarias con mandato judicial, las AFP están autorizadas a retener hasta 30 % de cada entrega para ese propósito.

Cronograma oficial del retiro AFP 2025 (anunciado el 30 de septiembre)

El 30 de septiembre, la Asociación de AFP divulgó el cronograma oficial para la presentación de solicitudes del octavo retiro con base en el último dígito del DNI. A continuación, el cronograma tal como fue informado:

Letra: 21 de octubre-19 de noviembre

0: 22 y 23 de octubre - 20 de noviembre

1: 24 y 27 de octubre - 21 de noviembre

2: 28 y 29 de octubre - 24 de noviembre

3: 30 y 31 de octubre - 25 de noviembre

4: 3 y 4 de noviembre - 26 de noviembre

5: 5 y 6 de noviembre - 27 de noviembre

6: 7 y 10 de noviembre - 28 de noviembre

7: 11 y 12 de noviembre - 1 de diciembre

8: 13 y 14 de noviembre - 2 de diciembre

9: 17 y 18 de noviembre - 3 de diciembre

Registro libre: 4 de diciembre al 18 de enero de 2026

Este cronograma sirve para escalonar las solicitudes y evitar saturación del sistema. En cuanto a los desembolsos, el cronograma estimado es el siguiente:

Primer pago (1 UIT = S/ 5,350): 30 días tras la solicitud. Así, si alguien solicita el retiro el 21 de octubre, su primer desembolso sería el 20 de noviembre de 2025.

Segundo pago: 20 de diciembre de 2025

Tercer pago: 19 de enero de 2026

Cuarto pago: 18 de febrero de 2026

Cabe indicar que estos pagos se harán en "armadas" mensuales de hasta 1 UIT cada una hasta completar el retiro máximo (o hasta agotar el saldo del afiliado).

El cronograma de solicitudes se extiende desde el 21 de octubre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026 (90 días calendario), lo que da un margen amplio para que los afiliados presenten su solicitud incluso si no pueden hacerlo en sus fechas asignadas inicialmente.