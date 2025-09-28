Retiro de AFP 2025: ¿Perdiste acceso a tu cuenta? Esta es la GUÍA para recuperar la clave web y solicitar desembolso

El sistema privado de pensiones en Perú (AFP) ha sido durante años objeto de debates y medidas excepcionales que permiten a los afiliados acceder anticipadamente a parte de sus fondos acumulados. En 2025, la discusión sobre un nuevo retiro de AFP, autorizado de forma extraordinaria y facultativa, ha vuelto con fuerza luego de que el Congreso aprobara una ley para permitir retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, aproximadamente S/ 21,400.

Sin embargo, aunque la norma ya fue promulgada, su implementación depende de aspectos técnicos como el reglamento correspondiente, los plazos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la habilitación de plataformas digitales en cada AFP para que los afiliados puedan hacer la solicitud de retiro.

En este contexto, la clave web de cada afiliado se convierte en una pieza importante: es la puerta de acceso a tu cuenta, donde puedes ver tu saldo, movimientos, y tramitar el retiro cuando se habilite esa opción. Olvidar o no tener esta clave puede convertirse en un obstáculo para ejercer esos derechos. Por eso es importante saber cómo recuperarla o generar una nueva en tu AFP: Habitat, Integra, Prima o Profuturo.

El retiro de AFP en 2025 es una realidad, pero aún no se sabe cuándo iniciarían los desembolsos/ FOTO: Difusión

¿Qué se sabe sobre el retiro AFP en 2025?

En septiembre de 2025 se promulgó la ley que autoriza el retiro facultativo hasta 4 UIT de la cuenta individual de los afiliados. Se espera que la SBS emita el reglamento operativo en un plazo máximo de 30 días tras la publicación de la ley.

Una vez reglamentada la norma, los afiliados podrán presentar su solicitud de retiro, ya sea de forma virtual o presencial, dentro de un plazo de 90 días calendario tras la vigencia del reglamento.

El desembolso de los fondos no será de una sola vez; se planea que se haga en hasta cuatro armadas, cada una equivalente a 1 UIT aproximadamente, cada 30 días. Se estima que el primer pago podría realizarse en noviembre de 2025 para quienes realicen su solicitud tan pronto como esté habilitado el mecanismo.

Condiciones, limitaciones y riesgos

La norma se aplica de forma extraordinaria y facultativa, lo que significa que no todos estarán obligados ni todos tendrán que participar. Los fondos retirados mantendrán su carácter de intangibles, es decir, no podrán ser objeto de descuentos, embargos o retenciones legales (salvo deudas alimentarias) una vez depositados al afiliado.

Quienes decidan desistir del retiro pueden pedir la suspensión antes del siguiente desembolso, en los plazos que establezca el reglamento. Aunque la norma ya existe, hasta el momento no se ha habilitado oficialmente el portal ni la funcionalidad en las AFP para presentar la solicitud del retiro. Esto dependerá del reglamento operativo que expida la SBS.

Importancia de la clave web en tu AFP

La clave web es esencial porque es tu llave de acceso personal al portal de tu AFP. A través de ella puedes:

Consultar tu saldo, movimientos y estado de cuenta.

Ver la ultima fecha de aportes y otros detalles de tu historial contributivo.

En su momento, presentar tu solicitud de retiro extraordinario (cuando esté habilitada).

Cambiar algunos datos, recibir notificaciones o alertas si la AFP lo permite.

Si no tienes acceso a tu clave web por olvido, haberla perdido, o simplemente nunca haberla creado, podrías quedar fuera de plazo o no poder realizar el trámite cuando la AFP habilite el retiro. Por ello, es recomendable recuperar o generar la clave anticipadamente.

Cómo recuperar o generar la clave web en cada AFP

A continuación se describen los pasos para recuperar o generar la clave web en las principales AFP del país:

AFP Integra

Ingresa al sitio web oficial de AFP Integra.

Busca la opción "Mi cuenta / Iniciar sesión".

Selecciona "Olvidé contraseña" o "Recuperar clave".

Ingresa tu DNI y los datos que se soliciten (por ejemplo, fecha de nacimiento, correo registrado, etc.).

Te enviarán la nueva contraseña al correo electrónico previamente registrado.

Asegúrate de que tu correo registrado en la AFP siga activo, pues la nueva clave será enviada por ese medio.

AFP Prima

Entra al portal de AFP Prima.

Ve a la sección "Mi cuenta".

Haz clic en "Solicita tu clave web" o similar (muchas veces aparece justo debajo).

Completa los datos solicitados: DNI, fecha de nacimiento, captcha, etc.

La clave nueva llegará al correo registrado.

Si tienes problemas, revisa tu carpeta de spam o correo no deseado por si el mensaje llega allí.

AFP Profuturo

Entra al portal de Profuturo, sección "Personas" o "Zona Privada".

Busca la opción "Genera tu Clave Web" u "Olvidé mi contraseña / clave web".

Completa los datos solicitados (DNI, correo, etc.).

La nueva clave será enviada al correo electrónico registrado.

Asegúrate de que el correo registrado sea el que usas actualmente; si ya no tienes acceso a ese correo, podrías necesitar soporte presencial.

AFP Habitat