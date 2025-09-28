Octavo retiro AFP 2025 | Desde este 21 de octubre podrás iniciar con la solicitud: ¿Cuál es el cronograma?

Desde que el Congreso aprobó en 2025 el octavo retiro facultativo de fondos de AFP, con autorización legal para liberar hasta 4 UIT (aproximadamente S/ 21,400), la expectativa de los afiliados ha estado fijada en el momento en que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publique el procedimiento operativo que permitirá convertirlo en una realidad práctica y llegó.

Este paso decisivo se ha concretado este domingo 28 de septiembre: la SBS ha publicado oficialmente el procedimiento operativo que establecerá las reglas, plazos, cronograma y modalidades para que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan tramitar la liberación de hasta 4 UIT de sus cuentas individuales. Con esto, empieza a tomar forma el cronograma que circulaba en proyecciones: solicitudes a partir de octubre y desembolsos desde noviembre.

SBS publica hoy procedimiento operativo para retiro de hasta 4 UIT

De acuerdo con la página oficial de la SBS, se hizo público un anuncio titulado "SBS publica procedimiento operativo para retiro de fondos del SPP" que señala la emisión de una resolución para fijar el mecanismo de retiro de hasta 4 UIT.

Esa publicación formal implica que la SBS ya ha cumplido con su deber legal de emitir el reglamento operativo, o al menos la versión básica del mismo, para habilitar el retiro extraordinario facultativo.

Con esta publicación, se allana el camino para que el retiro de hasta 4 UIT deje de ser solo un mandato legal abstracto y entre en la fase operativa concreta.

Cronograma estimado: solicitudes desde 21 de octubre y pagos desde 20 de noviembre

Aunque la SBS ya ha publicado el procedimiento operativo, los cronogramas definitivos deben estar en dicho documento o resolverse mediante órdenes secundarias. No obstante, desde hace días se viene manejando un escenario concreto con fechas estimadas, que circulan como el cronograma posible.

Habilitación para que los afiliados presenten solicitudes: 21 de octubre de 2025 - Fecha proyectada en varios medios como inicio para que las AFP habiliten sus portales digitales de solicitud.

Inicio de desembolsos (primer pago): 20 de noviembre de 2025- Tentativa fecha indicada como inicio del primer pago. El segundo sería el 20 de diciembre, el tercero el 19 de enero y el último llegaría el próximo 18 de febrero de 2026.

Este cronograma reflejaría una distribución escalonada en cuatro armadas de 1 UIT cada una, que es el esquema habitual para retiros de este tipo.