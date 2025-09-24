Retiro AFP de 21,400 soles: buenas noticias sobre el cronograma y solicitudes del desembolso

0
Diversos aportantes esperan con ansias conocer cuándo comenzarán las solicitudes para el retiro AFP, así como el cronograma de pagos.

Roxana Aliaga
Congresista de Podemos Perú presentó documento a la SBS para acerar el retiro AFP.
Congresista de Podemos Perú presentó documento a la SBS para acerar el retiro AFP. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo aprobó el octavo retiro AFP de 21,400 soles. Esta noticia generó una gran alegría entre los aportantes, quienes podrán acceder hasta 4UIT de sus fondos este 2025.

AFP: revisa si accedes al monto completo del retiro

Ante ello, diversos ciudadanos buscan conocer cuándo la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones publicará el reglamento de procedimiento operativo. Para alegría de muchos, el congresista José Luna Gálvez presentó una solicitud a la SBS.

Retiro AFP de S/ 21,400: Congresista presentó solicitud a favor del desembolso

Mediante un documento, el parlamentario de Podemos Perú solicitó a la SBS que emita en el menor tiempo posible el procedimiento operativo del retiro AFP de 21,400 soles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el Congreso de República dio un plazo de 30 días para que se difunda esta información, el tiempo vence el 21 de octubre.

Cronograma de pago del retiro AFP de 21,400 soles

Según la información brindada por Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto de finanzas de Pacífico Business School, se estima que el desembolso de los fondos de la AFP 2025, sería igual que años anteriores, 1UIT en cuatro partes.

  • Primer retiro: 5 de noviembre de 2025
  • Segundo retiro: 5 de diciembre de 2025
  • Tercer retiro: 4 de enero de 2026
  • Cuarto retiro: 3 de febrero de 2026

Solicitud para retiro AFP de 21,400 soles: ¿Cuándo inicia?

De acuerdo a información brindada por expertos, las posibles fechas de la promulgación del decreto operativo por la SBS e inicio de solicitudes de retiro AFP de hasta 21,4000 soles. ¡Toma nota!

  • Publicación del reglamento operativo por la SBS: 30 de setiembre del 2025.
  • Inicio de solicitudes de retiro: 6 de octubre del 2025.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

