Fechas de pago del octavo retiro AFP 2025: ¿Desde cuándo se podrá hacer la solicitud para cobrar?

El 17 de septiembre de 2025, el Congreso de la República aprobó una nueva ley que autoriza un retiro extraordinario y facultativo de fondos de las AFP por hasta 4 UIT (unas S/ 21.400 al valor vigente) para todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Este será el octavo retiro extraordinario aprobado hasta la fecha, con respaldo del Ejecutivo y el Ministerio de Economía.

Con la aprobación, se abren plazos importantes: publicación de la ley, emisión del reglamento operativo por la SBS, habilitación de la solicitud, inicio de los desembolsos, etc. A continuación te dejamos con todos los detalles conocidos hasta la fecha.

Fechas clave anunciadas hasta ahora

Estas son las fechas que se han difundido como estimadas u oficiales para distintos hitos del octavo retiro AFP 2025:

Aprobación del octavo retiro por el Congreso: 17 de septiembre de 2025

Promulgación de la ley (publicada en El Peruano): Se esperaba para el 20 de septiembre de 2025

Publicación del reglamento operativo por la SBS: Plazo de hasta 30 días calendario después de la promulgación; estiman que podría estar listo hacia el 29 de setiembre de 2025

Inicio de vigencia del reglamento y habilitación para presentar solicitudes: Estimado para 6 de octubre de 2025

Plazo para presentar solicitudes: Serán 90 días calendario desde que entre en vigencia el procedimiento operativo. Si este inicia el 6 de octubre, el plazo vencería el 5 de enero de 2026

Fechas aproximadas de los desembolsos escalonados: Primer retiro en la primera semana de noviembre de 2025 (hasta 1 UIT), luego diciembre, enero y febrero siguiente para los demás tramos.

Proceso estimado de solicitud y desembolso

Aquí lo que se conoce o se espera según lo aprobado y lo divulgado públicamente:

La norma permite que los afiliados retiren hasta 4 UIT (aproximadamente S/ 21.400) de su cuenta individual.

El retiro será voluntario y extraordinario, abierto tanto para afiliados activos como inactivos.

Se entregará en cuatro armadas (o cuotas), cada una equivalente a 1 UIT. Cada desembolso ocurriría con intervalos aproximados de 30 días calendario entre uno y otro.

Se requerirá que los afiliados presenten su solicitud ante su AFP (Integra, Prima, Profuturo o Hábitat) una vez que esté habilitado el procedimiento operativo por la SBS.

Lo que aún está por confirmarse

Aunque hay estimaciones claras, algunas fechas aún pueden variar según lo que publique el reglamento operativo de la SBS. Se espera confirmación oficial del cronograma con los días exactos para presentar solicitudes según número de DNI u otros criterios si aplica.